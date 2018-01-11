Dev Balina Bilim İnsanını Köpek Balığı Saldırısından Korudu!

63 yaşındaki deniz biyoloğu Nan Hauser, araştırma yapmak için denize daldı ve bir kambur balina ile sıcak dakikalar yaşadı. Bu sıcak dakikalar ona pahalıya mal oluyordu ki balina, köpek balığını savuşturarak bilim insanının hayatını kurtardı.

Kambur balinaların boyları 15 metrenin üzerine çıkabiliyorken ağırlıkları 40 tona kadar ulaşabilmektedir. Hal böyle olunca onların tehlikeli ve ölümcül canlılar olduklarını düşünebilirsiniz. Fakat belki de kahramandırlar.

Cook Adaları’nda balinalar üzerinde bilimsel araştırma yapmak ve görüntülerini çekmek için dalış yapan 63 yaşındaki deniz biyoloğu Nan Hauser, bundan sonra yaşayacağı tüm günleri bir kambur balinaya borçlu olabilir.

Video oldukça sıcak görüntüler içeriyor. Hauser, kambur balina ile oldukça sıcak bir temas sağlıyor ve içimizi ısıtan görüntüler elde ediyor. Fakat Hauser’ın kokusunu alan bir kaplan köpek balığı muhtemelen onu bir av olarak gözüne kestiriyor.

Nan Hauser muhtemelen onu fark etmiyor. Yaşlı bilim insanının fark etse dahi bir köpek balığına karşı yapabileceği çok bir şey yok. Fakat Hauser’ın kuvvetli bir koruması var; kambur balina. Bir süredir temasta bulunduğu balina Hauser’ı burnu ile yüzeye itiyor ve kuyruğu ile köpek balığını savuşturuyor.

Videoda kaplan köpek balığının yaklaştığını fark etmek kolay değil. Fakat 1:23’te balinanın sol yanına bakarsanız balinanın kuyruğu ile köpek balığını savuşturmaya çalıştığını kolaylıkla görebilirsiniz.

Olayın ardından çekimine devam eden Nan Hauser, kısa süre sonra araştırma teknesine dönüyor. Bu olay da bilim insanlarının bilim adına ne gibi tehlikeleri göze aldıklarını bizlere bir kez daha göstermiş oluyor.