Dev Hindistan Cevizi Yengeci, Martıyı Parçaladı!

Hint Okyanusunda, dev Hindistan cevizi yengecinin sadece meyvelerle değil etle de beslendiği görüntülendi.

En büyük yengeç türü olan hindistan cevizi yengeçleri, 30 kilograma kadar büyüyebiliyorlar ve 3300 newton’luk bir kıskaç basıncına sahipler. Köpek boyutunda ve kıskaçları aslanın çene gücüne eşit olan bu yengeçlerin, meyve dışında bulabilirlerse canlı hayvanda yedikleri düşünülüyor.

Dartmouth Kolejinden Mark Laidre, hindistan cevizi yengeçlerini incelemek için Hint Okyanusunda araştırma yaptığı dönemde ilginç bir olayla karşılaştı. Martı sesleri duyan ve oraya yönelen Laidre, yengeç tarafından bir martının yakalandığını görüntüledi.

Laidre’nin anlattıkları insanın kanını donduracak cinsten, fakat videonun devamı rahatsızlık oluşturacağı için paylaşmamış. Görüntüler kanın kokusunu alan diğer yengeçlerin, martının yanına geldiğini ve yemek kavgası yaparak martıyı parçaladıklarını içeriyor. Bu görüntüleri Laidre National Geographic'e gönderdi. Neyseki, Laidre yengeçlerin insanlardan korktuğunu ve yaklaşamadığını belirtti.