Dev Hizmet: 'Android mi, iOS mu?' Tüm Yönleriyle Açıkladık

Cep telefonları arasında seçim yapmak oldukça kişisel bir mevzu. Biz de tercih yaparken nelere dikkat edebileceğinizi sizler için açıkladık.

Yeni bir telefon alacağımız zaman aklımızı kurcalayan sorulardan bir tanesidir: "iPhone mu yoksa Android bir cihaz mı alsam?" Bu oldukça normal ve kişisel bir konudur. Telefonunuzu hızlı kullanabilmek olsun, bataryanın ne kadar gideceği olsun, bu tip durumlar sizin için oldukça önemli olabilir. Cihaz alırken de görünüşten ziyade bunlara dikkat etmekte fayda var.

Biz de sizler için bu iki sistemin en iyi taraflarını ve en kötü taraflarını kıyasladık. Dilerseniz başlayalım:

1) Kullanım Kolaylığı

Özellikle annenize-babanıza telefon alırken telefonun olabildiğince kolay bir kullanıma sahip olmasını istersiniz. Bu konuda Apple cihazlarından sık sık şikayet edilse de Apple bu konuda Android kadar iyi. Tabi söz konusu kurulum ve cihaz yönetimi olunca Android bir tık öne geçiyor. Android akıllı telefonlar, sisteminizde ve uygulamalarında daha fazla kontrol sağlar.

2) Fiyat

Fiyat konusunda Android telefonlarda her telden cihaz bulabilmek mümkünken Apple cihazları bunun tam aksine stabil hatta gün geçtikçe artan bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Bunun sebebiyse az çok belli, Apple şirketinin belli bir standartı var ve muhtemelen fiyatlarını hiçbir zaman düşürmeyecek.

3) Açık Sistem mi, Kapalı Sistem mi?

Apple, yine bu noktadan diğer tüm telefonlardan ayrılıyor. Keza telefon ilk çıktığından beri telefonda Bluetooth dahi olmadı. Şirketin bu konuda katı kuralları var ve korsanı olabildiğince engellemek istiyor. Android ise bunun tam tersi bir politika izliyor ve cihaza istediğiniz dosyayı indirebilmenize olanak tanıyor.

Eğer iTunes gibi bir uygulamaya para verip müzik dinlerim, yahut film izlerim diyorsanız Apple size daha çok hitap ediyor. Yoksa 'iTunes da neymiş ben dinleyeceğim yeri iyi bilirim' diyorsanız Android size daha uygun olacaktır.

4) Güncelleme

Güncelleme konusunda Apple, Samsung'tan çok daha iyi olabilir. Çünkü herhangi bir güncelleme olduğunda her detayın Apple'ın kontrolü altında olduğunu bilirsiniz.

Diğer yandan Android, Google temel işletim sistemini ve bazı programlarını size sunar. Sürüm yükseltmeleri ve yamaları sunmaksa telefonun üreticisine bağlıdır.

5) Güvenlik

Android'in bazı güvenlik sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Android Play Store'a herhangi bir uygulamayı kabul ederken ya da engellerken iPhone'dan çok daha esnektir. Bunun önüne geçmek içinse yapmanız gereken yalnızca Google Play Store uygulamalarını almaktır. Yine de Google, tüm uygulamaların %0,16'sının kötü amaçlı yazılım içerdiğini söylüyor.

Tabi Apple kullanıcısıysanız işler çok daha farklı. iPhone'larda da birçok kötü amaçlı yazılım var. Yine de iPhone'lar Android'den çok daha güvenli.

6) Pil Ömrü ve Şarj

Bunun kıyasını yapmak çok zor, çünkü her Android telefon birbirinden oldukça farklı. Ancak siz de takdir edersiniz ki Motorola yahut Samsung telefonlar Apple'dan çok daha az şarj gerektiriyor. Buna ek olarak pek çok Android telefonunda bataryası bozulduğu vakit değiştirebilme imkanı bulunurken iPhone'da bu süreç çok daha farklı işliyor.

Yazımız burada son buluyor. Peki sizin tercihiniz hangi yönde ve hangi işlemcinin daha iyi olduğunu düşüyorsunuz?