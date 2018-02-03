Dev iPhone Montörü Foxconn'dan Yapay Zeka Hamlesi

Tüm tesislerinde yapay zekayı işler hale getirmeyi hedefleyen Foxconn firması sahibi Gou, sadece bir üretim firması olmaktan çıkıp, yapay zeka konusunda dünya çapında anahtar oyunculardan olmayı hedeflediklerini, bu alanda 342 milyon dolar yatırım yapacaklarını duyurdu.

Aynı zamanda Foxconn olarak da bilinen, iPhone telefonlarının parçalarını bir araya getiren en önemli firmalardan biri olan Hon Hai Precision Industry, akıllı telefon sektöründe yeni fırsatlar yakalamaya dönük çalışmaları dahilinde minimum 342 milyon dolar yatırım yaparak yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

"Üst seviyede yetenek sahibi çalışanları istihdam etmek ve tüm üretim tesislerimizde yapay zeka uygulamalarını hayata geçirmek için önümüzdeki beş yıl boyunca en az 342 milyon dolar yatırım yapacağız" diyen başkan Terry Gou "Yapacağımız uygulamaların çok başarılı olduğunu ya da gerçek anlamda sonuçları beraberinde getirdiğini görecek olursak, aynı miktarda ekstra yatırım yapmayı da düşünüyoruz" diyerek, yapay zekaya verdikleri önemin altını çizdi.

Firmasının aynı zamanda dünya çapında yetenekli 100 yapay zeka uzmanını da istihdam etmeyi hedeflediğini belirten Gou, makine öğrenimi ve derin öğrenme teknikleri kullanılarak uygulama geliştirme konularında güzel fikirlere sahip olan genç yetenekler için de binlerce iş alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Verilerin daha iyi algılanması, süzgeçten geçirilmesi ve işlenmesi için üretim tesislerine uygulanabilecek global çapta sensör çeşitleri üzerinde araştırma yaptıklarını da belirten Gou "Sadece bir üretim tesisi olmanın ötesinde, global düzlemde yenilikçi bir yapay zeka platformu olacağız" dedi.

31 Ocak'ta yaptığı açıklamada yoğun yapay zeka girişimlerinden sonra firmasının General Electric ve Cisco gibi otomasyon ve endüstriyel çözüm tedarikçileri olan firmalarla rekabet edebileceğini söyleyen Gou, böylece en gelişmiş üretim deneyim ve hizmetlerini sunabileceklerini belirtmişti.