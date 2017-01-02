Dev Kapışma: 1000 Dereceye Kadar Isıtılmış Bıçak, Sıvı Nitrojene Karşı

Sizce bu iki 'zıt kutupların' bir araya gelmesinden hangi taraf galip ayrılacak?

YouTube'un yeni fenomeni haline gelen aşırı ısıtılmış bıçak, önüne gelenin tabiri caizse 'içinden geçmekte'. Ve nedendir bilinmez, bu bıçağın çeşitli nesneleri yakarak, eriterek ikiye bölmesi, insanda tanımlanamaz bir haz uyandırmakta.

Fakat bu kez bıçağın rakibi en az kendisi kadar dişli; sıvı nitrojen. Özellikle bol aksiyonlu filmlerin vazgeçilmezi olan ve oldukça 'extreme' durumları çözmede kullanılan sıvı nitrojen, -196°C kaynama noktasına sahip. Peki bu ikili karşı karşıya geldiğinde sonuç ne olur?

Bıçak bir anda soğuyarak donar mı? Yoksa sahip olduğu sıcaklık sıvı nitrojeni alt edebilir mi?