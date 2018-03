Dev Su Markalarının Şişe Sularında Plastik Bulundu!

Plastik şişelerle aldığımız sularla ilgili yapılan testlerde, hemen hemen hepsinde plastik maddeler bulundu. 9 farklı ülkeden alınan 250 farklı şişe su ile yapılan testlerde tehlikeli markalar ortaya çıktı. Bu markalardan ikisi Türkiye’de de satılıyor.

Gazetecilik kuruluşu olan Orb Media, 9 farklı ülkeden 250 farklı su şişesiyle yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Her 1 litre suda ortalama 10 plastik maddenin bulunduğu, bu maddelerin gözle görülebilir oldukları ve hatta insan saçından daha kalın olabilecekleri de açıklandı.

Teste tabi tutulan küresel ve yerel markaların çoğu, şişeleme tesislerinin yüksek standartlarda olduğunu vurguladılar. Suların hepsi New York Üniversitesi araştırmacıları tarafından incelendi. Araştırmacılardan birisi olan kimya profesörü Sherri Mason, “Neredeyse her şişede plastik madde bulduk. Bu çalışma, herhangi bir markayı doğrudan suçlamak için yapılmadı, araştırma plastiğin her yere tesir ettiğini gösteriyor. Plastik, toplumumuzun her yerine yayılan bir madde ve sularımızı da istila ediyor. Bunlar her gün tükettiğimiz en temel ürünler." açıklamasında bulundu.

Mikroplastik maddeler olarak adlandırılan bulguların insan sağlığına doğrudan zarar verdiklerine yönelik net bir veri bulunmasa da, bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Araştırmacılar, sonuçların kaygı verici olduklarını belirtiyorlar. Ancak kaynak sularının kıt olduğu ve kirli olduğu bölgelerde, plastik şişe kullanımın sağlık açısından devam etmesi gerektiği de açıklamalara ekleniyor.

Prof. Mason BBC’ye verdiği demeçte, araştırmacıların daha önce deniz ürünlerinde, ibralarda, deniz tuzunda hatta havada bile plastik maddeler bulduklarını belirtti. Yapılan son araştırma ise şişe sularla ilgili bugüne kadar en önemli araştırma olarak gösteriliyor.

11 farklı küresel ve ulusal şişe su markasının test ediliği sonuçlara ilişkin bir de marka listesi yayınlandı. Bu şişeler, su tüketimlerinin diğer ülkelere göre nispeten daha yüksek oldukları ülkelerden alındılar.

Şişe sularında plastik bulunan uluslararası markalar:

Aquafina

Dasani

Evian

Nestle Pure Life

San Pellegrino

(Kalın olarak yazılan markalar, ülkemizde de satış yapıyorlar)

Önde gelen ulusal markalar:

Aqua (Endonezya)

Bisleri (Hindistan)

Epura (Meksika)

Gerolsteiner (Almanya)

Minalba (Brezilya)

Wahaha (Çin)

Firmalardan yanıt gecikmedi:

BBC'nin konu hakkında ulaştığı markalardan birisi olan Nestle, mikroplastik testlerine iki yıl önce başladığını duyurdu. Benzer açıklamalar Coca-Cola’dan da geldi ve firma, çok adımlı filtreleme süreçleri kullandıklarını belirtti. Diğer taraftan Danone, yapılan araştırmaya biraz sert bir tavır takınarak, “metodların yeterince açık olmaması” nedeniyle yorum yapmayacağını iletti. PepsiCo’dan ise hala bir açıklama bekleniyor.

Yerel ya da ulusal çoğu su markası, aslında Coca-Cola, Danone Nestle ve PepsiCo’ya bağlı markalar. Firmaların ne olursa olsun şeffaf açıklamalar yapmaları gerekiyor.