'Dev Uzaylı Yapıları' Tekrar Gündeme Geldi!

2011'de ilk keşfedilmesinden bu yana gökbilimcileri ve halkı şaşırtan "Tabby Yıldızı" yıldızı, gizemli ışık dalgalanmalarıyla tekrar merak uyandırdı.

Gökbilimciler, yıldızı KIC 8462852 Yıldızı'nın akılda kalıcı şekli olan 'Dev Uzaylı Yapısı'nı ve 'Tabby Yıldızı'nı kullanıyorlar. Yıldızın ışık seviyesi yıllardır değişiyor. Gökbilimciler 2011'de bir görüntü yakalamıştı. Gözlem sırasında, yayılan ışık yüzde 20 oranında soluklaştı. Bu da bir şeyin, yıldızın önünden geçmesi gerektiği anlamına geliyor. Bilim insanları bu fenomeni gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilmek için cuma günü tekrar araştırmaya başladılar.

Bazı insanlar hala uzaylı olduğuna inanıyor, fakat gerçeğin kuyruklu yıldızlar ya da muazzam gaz bulutları ile ilgili olup olmadığı gizemini koruyor.

Penn State Üniversitesi'nden gökbilimci Jason Wright, Tabetha Boyajian ile birlikte, bu muammayı çözmeye çalışan bilim insanları arasında yer alıyor. Wright ve diğerleri, düzensiz ışık örüntülerinin yıldız etrafında dönen bir dizi dev uzaylı yapılarına ait olabileceğini düşünüyorlar. Amaçları gerçekten var olup olmadığını ve eğer varsa süper gelişmiş bir yabancı medeniyetin, enerjilerini bu yıldızdan karşıladıklarını kanıtlamak.

Örneğin, bir yıldızdan enerji çeken teorik bir yapı 'Dyson Sphere'dir. İlk bilimkurgu yazarı Olaf Stapledon tarafından 1937'de hipotez olarak öne sürülen bu yapı 1960'ta teorik fizikçi ve matematikçi Freeman Dyson yaygınlaştırıldı.

Bu tar şeyler kulağa fantastik gelse de, ne aksi ne de gerçeği henüz ispat edilemiyor. Bilim insanlarının da dediği gibi : "Gerçek orada duruyor."