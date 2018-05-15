Devasa Bir Astereoid Bu Gece Dünya'yı Teğet Geçecek

Devasa bir asteroid, bu gece Dünya'mızın yanından geçecek, ancak endişelenmenize gerek yok. Bu göktaşı bizim için herhangi bir tehlike teşkil etmiyor.

Türkiye saatine göre gece 3'te bir gök taşı, Dünya'yı yakın bir mesafeden ve yaklaşık saniyede 12 kilometre hızla teğet geçecek. Tabi belirtmemizde fayda var, bilimdeki yakın kavramı oldukça göreceli.

Gökbilimciler, bu gök taşını ilk olarak 30 Kasım 2010'da keşfettiler ve adını da '2010 WC9' koydular, tabi kısa süre sonra gök taşı bilim insanlarının görüş mesafesinden kayboldu. Araştırma ekibinden Paul Chodas: "Yaklaşacak kadar yakın olduğunu bilmiyorduk. Ancak asteroit Dünya'ya çarpamayacak, tabi bu bizim için büyük bir şans olurdu."

Eğer küçük bir amatör teleskobunuz varsa saatlerinizi 3'e kurun ve hazırda bekleyin. Gök taşının nerede olacağını merak ediyorsanız koordinasyon bilgilerini şu adresten kontrol edebilirsiniz.