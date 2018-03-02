Apple cephesinde bu sıralar konuşulan iPhone X Plus için bir konsept videosu yayınlandı. Yayınlanan videoda, akıllı telefona eklenen bazı özellikler de göz çarptı.

Apple’ın 2017’de duyurup satışa sunduğu iPhone X, iPhone X Plus’la birlikte geri dönebilir. Akıllı telefonun “Plus” ile ne gibi özellikler kazanacağı pek bilinmiyor, ancak yayınlanan bir konsept videoyla akıllı telefonun Plus modeliyle görmeyi beklediğimiz bir takım özellikler eklenmiş gibi duruyor.

5.8 inç boyutunda çıkan, nispeten büyük sayılabilecek iPhone X, önümüzdeki dönemde daha büyük bir versiyonunu sunmaya hazırlanıyor gibi duruyor. Yeni akıllı telefonun 6.5 inç gibi neredeyse phablet boyutunda olması beklenirken, konsept videoya göre cihaza boyutu dışında çift SIM kart gibi ek özelliklerin gelmesi de gündemde.

Çift SIM kartı dışında gezginler için özel bir e-SIM çözümünün de bulunması beklenirken, videoda iki ayrı SIM tepsisi yerine tek bir alana iki ayrı SIM kartı takıldığını görüyoruz. Konsept video gerçekleri ne denli gösteriyor bilinmez, ancak Apple’ın iPhone X Plus’la yapabileceği şeyleri gözler önüne seriyor.

Altın Rengi

Konsept videoda bulunan bir diğer detay, telefonun altın rengine sahip olmasıydı. iPhone X’da bulunmayan altın renginin iPhone X Plus’la geri gelmesi, pek çok kullanıcı tarafından sevinçle karşılanacaktır. Ayrıca, iPhone X tasarımına altın renginin de bir hayli şık oturduğunu düşünüyorum.

Fiyatı Kaç TL Olacak?

5.8 inçlik iPhone X’un en pahalı parçası ekranıydı. Bu ekranın 6.5 inçlik boyuta çıkıp yeni özelliklerinin gelmesiyle birlikte telefonun 7500-8000 TL gibi astronomik ücretleri bulacağını öngörebiliriz.