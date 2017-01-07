Devasa Büyüklüğe Sahip 10 Gizemli Çukur!

İçinde yaşadığımız bu güzel gezegen, bilişim çağında bile bizi hem şaşırtmaya hem de güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Dünya'daki 10 gizemli ve devasa boyuttaki çukura bir göz atın.

Yeryüzünde birçok gizemli yer şekli var. Bazıları milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış, bazıları ise şaşırtıcı şekillerde günümüzde ve yakın zamanlarda oluşmuş. Her ne zaman oluşursa oluşsun bir gerçek var ki, hala birçok yer şekli hakkında kesin bilgiye sahip değiliz. Bunlardan bazıları aşağıdaki çukurlar ve bazılarının en derin kısımlarına girilmemiş. Dibinde neler olduğu ise henüz bilinmiyor.

1-Guatemala Şehri Deliği

Guatemala’da, 2007 yılında şehrin ortasında birden bire yerin çökmesiyle oluşan bu delik oluşurken iki kişinin canına maloldu.

2-Dean’in Mavi Deliği

Bahamalar’daki en derin su altı deliği olan bu yer şekli 202 metre boyunda. 15.000 yıllık olduğu düşünülüyor.

3-Şeytanın Deliği

16 metre çapında ve 120 metre derinliğinde olan bu delik, ABD’nin Teksas eyaletinde yer alıyor. Civardaki buluntular, 2500 ile 4000 yıl arasında yaşamış yerliler olduğunu gösteriyor. İçinde birçok labirentimsi mağara sistemi var.

4-Rideau Sokağı Deliği

Kanada’nın başkenti Ottowa’da birden yere göçen caddenin ortasında resimdeki çukur oluştu. Ölen veya yaralanan olmadı; ancak çukurun oluşma nedeni tam olarak kestirilemedi.

5-Yamal Deliği

Sibirya’da bulunan bulunan bu dev delik, 70 metre derinliğinde. Dibinde ise bir buzul gölü mevcut.

6-Cehennem Kapısı

Türkmenistan’da bulunan bu delik, aslında petrol arayan firmaların yanlışlıkla açtığı bir delik. İçinden çıkan metan gazı çevredeki köylüleri rahatsız edince, jeologlar burayı 1971’de ateşe vermiş. 46 yıldır yanmaya devam ediyor.

7-Cennet Kapısı

Çin’de bulunan bu delik 537 metre genişliğinde ve 662 metre derinliğinde. 1994’te bir yeraltı nehrinin bulunmasıyla keşfedilmiş. İçinde bir sürü nadir bulunan hayvan ve bitki var.

8-Elmas Çukuru

Mirny, Sibirya’da bulunan bu çukur; en derin ikinci insan yapımı çukur. 540 metre derinliğe uzanıyor ve 1955’ten beri kazılıyor. İçinden elmas çıkarılıyormuş. Bu güne dek 10 milyon karat elmas çıkarılmış.

9-Bimmah Çukuru

Umman’da bulunan bir yeraltı mağara sisteminin çökmesiyle oluşan bu çukur, 20 metre derinlikte ve içi çamur yerine mavi ve temiz su ile dolu.

10-Sarisarinama Delikleri

Sarisarinama delikleri Venezuella’da, kimsenin yaşamadığı Sarisarinama dağlarının ortasında yer alıyor. 4 adet delik mevcut. En genişi ve derininin 352 metre genişlikte ve 311 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor.