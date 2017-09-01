Devasa Göktaşı Florence Dünya'nın Yakınından Geçecek

1890 yılındaki mesafesinden daha yakın bir uzaklıkta Dünya'nın yakınından geçecek olan Florence adlı gök taşı, tüketici seviyesi teleskoplarla izlenebilecek.

Florence adıyla bilinen asteroid, 1890 yılından daha yakın bir mesafede gezegenimizin yakınından geçerek, Dünya’yı oldukça yakından sıyıracak. Bununla birlikte asteroidler Dünya çevresindeki varlıklarını düzenli olarak hissettiren gök cisimleri olmalarına rağmen, bu asteroidi özel kılan ne? Zira Florence oldukça büyük. Olur da Dünya’ya çarparsa, yaşam için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Fakat bereket versin ki NASA’nın yaptığı açıklamaya göre bu tip bir çarpışma gerçekleşmeyecek. En azından şu sıralar.

Florence Nightingale’in adını alan Florence, 4345 metre uzunluğunda. Güneş sistemimizi ziyaret eden uzay taşlarının bir çoğuna göre oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bir kıyaslama yapacak olursak, dinazorların yok olmasına neden olan asteroidin yaklaşık 10.000 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyoruz. Florence büyüklüğünde bir asteroid Dünya’ya çarparsa, hayatın sonu olmayabilir ama, insanlığın daha önce hiç yaşamadığı çapta bir felakete de sebebiyet verebileceği kesin.

İyi haber ise şu ki, astronomlar Florence’ın Dünya’nın ne kadar yakınından geçeceğini tam olarak biliyor olmaları. Söz konusu uzaklık, yeterince emniyetli olacak. NASA Florence’ın Dünya’dan yaklaşık olarak 7 milyon kilometre kadar uzağından geçeceğini açıkladı. İlk bakışta oldukça uzak gibi görünse de, güneş sisteminin büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda, aslında gayet de yakın bir mesafe olduğunu görüyoruz.

Şu da var ki bu uzaklık o denli yakın ki, amatör astronomlar bile söz konusu gök taşına göz atabilecekler. Son teknolojiye sahip bir adet tüketici seviyesi teleskobunuz varsa, Florence yakınımızdan geçiş yaparken izleyebilirsiniz. Sky & Telescope Florence’ı görmek için ne zaman gök yüzüne bakılması gerektiğine dair bir de kılavuz hazırlamış.

NASA’nın söylediğine göre 2500 yılından önce bir daha görmeyeceğiz Florence’ı. Bu nedenle eğer imkanınız varsa, söz konusu siteyi ziyaret ederek, bu devasa gök taşını görmek için neler yapmanız gerektiğine bir göz atabilirsiniz.