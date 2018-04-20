Devasa İnternet Arşivi Tam 361 Milyon Siteden Oluşuyor!

Bildiğiniz gibi internet hayatımızın neredeyse her alanında etkin rol oynamaya başladı. 1990 yılından itibaren biz vatandaşların kullanımına açılan bu mecra, hali ile yıllar boyu büyük bir internet arşivine de zemin hazırladı.

1990 yılında etkin olarak kullanımımıza açılan internet, Amerikalı bir girişimcinin merakı üzerine bir internet arşivi haline getirilmeye başlandı. Başlarda heves olarak başlayan fikir sonraları kurumsallaşarak, büyük bir veri kaynağı haline geldi. Şimdilerde 361 milyon site sayısına ulaşan arşiv, aynı zamanda 510 milyar sayfa görüntüsüne de sahip. Tabii ki sayı bunlar ile de kalmıyor. Arşiv bunların yanı sıra halen kullanılan veya kullanılmayan, ancak kaybolmuş 273 milyar web sitesinide bünyesinde barındırıyor.

Tüm bu saklanan arşiv öğeleri tahmin edersiniz ki büyük de bir yer kaplıyor. 15 petabyte’lık yer kapladığı düşünülen depo, yaklaşık 16.5 katrilyon byte büyüklüğünde. Ancak internet arşivi bünyesinde farklı bir sorun mevcut, İnternet dünyasında geçmiş zaman verileri zamanla okunmaz bir hal alıyor. Bu da şu anlama geliyor; Bir yazılı baskı eseri, yıllar sonra bile okunabilir. Ancak dijital dünyada işler bu şekilde yürümüyor. Eğer eski kayıtlar, yeni yazılıma uygun şekilde derlenmez ise kısa sürede kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Tüm bu sebepler ile Amerikalı girişimci Brewster Khle’de çözümü, tarihin yok olmaması ve her türlü bilginin kayıtlı tutulması amacı ile bir internet arşivini düşünerek bulmuş.

Bu bağlamda başka girişimciler de benzer konu üzerinde yoğunlaşarak, farklı tekno şirketler kurmuşlardı. Kurulan bu şirketler ise bir süre sonra America Online ve Amazon’a satılarak yüklü bir meblağa dönüştürüldü. İçerisinde çeşitli TV, ses ve site gibi arşiv öğeleri bulunduran bu depolar, şüphesiz ki ilerisi için de değerli bir kaynak halinde kalacaktır. Bu bağlamda mevcut dünya nüfusunun 20'de birine denk gelen internet deryasında sizin de bir siteniz var mı?