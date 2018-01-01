Kara Delikler Galaksilerdeki Yıldızları Kontrol Ediyor

Bilim dünyasının magazinsel tarafı Mars ve Mars'a gönderileceklerle uğraşa dursun, gerçek bilim adamları, evrenle ve galaksiyle ilgili önemli deneyler yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, galaksi merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin yıldız oluşum evresindeki 'sönme' döneminin kadar çabuk gerçekleştiğinin belirlendiği gösteriliyor.

Her galakside, Güneş'ten milyonlarca kat büyük bir kara delik bulunuyor. Aktif bir galaktik çekirdekten, evrene yayılan enerjinin aksi yönde soğuması gerçekleştiği zaman, yıldızlara yoğunlaşmış olan gazın ısınmasına ve boşaltılmasına yarayan enerjinin yıldız oluşumunu kapattığı düşünülüyor. Bu fikir, onlarca yıldır astrofizikçiler tarafından galaksilerin gözlemlenebilir taraflarını çoğaltmak için yapılan, galaksi evrimi simülasyonunda (bir galaksinin nasıl oluştuğuna dair, varsayımlara ve deneylere dayanan gözlem) kara deliklerin herhangi bir geri tepkime içerisine gitmesi gerektiğini bulmuşlardı. Ancak şimdiye kadar devasa kara deliklerin ve yıldızların oluşumundaki bağlantıların kanıtlarında eksiklikler bulunmaktaydı.

Yeni sonuçlar ise bir galaksinin yaşamı boyunca kara delik aktivitesi ile yıldız oluşumunda sürekli bir etkileşim bulunduğunu göstermekte. UC Santa Cruz'da araştırmacı yazar olan Martín Navarro'nun öncülüğünde yürütülen çalışma, daha önceki araştırmalardaki yıldızların ve galaksilerin yaydığı ışıkların, kara delikler ve yıldızların ilişkisisine de öncülük ediyor.

Yapılan araştırmalar elbette evrenin sırrını bize göstermekte yetersiz kalıyor. Interstellar'da gördüğümüz gibi, kara delikler bizi evrenin bir köşesinden diğerine götürür mü veya zaman yolculuğu yapmamıza sebep olur mu gibi soruların yanıtı değil. Ancak bilim bu konulara eğilmeye devam ettikçe, insanoğlunun bir gün bu sorulara da yanıt vereceğine inanıyorum.