Android Kullanıcıları iOS Kullanıcılarına Göre Daha Sadıklar

CIRP’ın yaptığı araştırmaya göre Android kullanıcıları, iOS kullanıcılarına göre işletim sistemlerine karşı daha sadıklar.

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları (CIRP) tarafından akıllı telefonların işletim sistemlerinde hangi kullanıcıların kendi işletim sistemlerine daha sadık olduğu araştırıldı. TechCrunch tarafından yapılan bildiriye göre Android kullanıcıları, işletim sistemine daha çok sahip çıkıyorlar. Android’den iOS’a geçen insan sayısının iOS’dan Android’e geçenlere kıyasla daha az olduğunu gösteren rapor, mobil sektörünün Android’e doğru gittiğini gösteriyor.

Raporda, 2016 yılından beri Android’e sadık kalan insan sayısında büyük bir artış olmadığı, ancak buna rağmen şu anda Android işletim sistemine en sadık kalınan dönem olduğunun altı çizilirken, insanların bildiği işletim sisteminin dışına çıkmadığı da belirtildi. CIRP’ın kurucu ortağı Mike Levin, “Bu noktada sadece iki mobil işletim sistemi bulunuyor. Kullanıcılar bunlardan birini seçiyor, öğreniyor, uygulamalara ve depolamaya yatırım yapıyor” dedi.

iOS ve Android’in marka sadakati, yıllar içinde değişiklik gösterdi. 2013 yılında iOS kullanıcılarının daha sadık olduğu sektör, Ocak 2016’dan itibaren Android’in eline geçti. Bu sene Android kullanıcılarının yüzde 91’i akıllı telefonlarına sadık kalırken, iOS kullanıcılarında bu oran yüzde 86’ydı.

CIRP, bu noktada bazı önemli istatistikler de sunuyor. Android’in iOS’tan daha büyük bir müşteri tabanı olduğu için, Android’ten iOS’a geçiş yapan kullanıcı sayısı eşit veya düşünüldüğü kadar çok değil. İki işletim sistemi arasında benzeri istatistikler, önümüzdeki senelerde de devam edecektir.