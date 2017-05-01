Kameralarıyla iPhone 7 Plus VS Sony Xperia XZ Premium!

Kamerasıyla iddialı iki devi aynı kareler üzerinden karşılaştırmak mümkün. Bakalım Apple mı yoksa Sony mi devrim yaratmış?

Sony, bu hafta başlarında amiral gemisi olan Xperia XZ Premium’u piyasaya sürdü. MWC 2017’de sadece kamerasıyla değil genel olarak yılın en iyisi seçilen ve efsanevi bir lens teknolojisi ilen gelen cihazın, rekabette Sony’ye fazlasıyla avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Portekiz'in Troia yarımadasında bulunan mekanda çekilen bir dizi fotoğrafla, çıkışından bu yana yaklaşık 9 ay geçen bir diğer kamera harikası iPhone 7 Plus ile Sony’nin son cihazı karşılaştırıldı.

Hangisinin iyi olduğu hakkında ise karar size ait, görseller hemen aşağıda. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın :)

Xperia XZ Premium - 1:

iPhone 7 Plus - 1:

Xperia XZ Premium - 2:

iPhone 7 Plus - 2:

Xperia XZ Premium - 3:

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iPhone 7 Plus - 3:

Xperia XZ Premium - 4:

iPhone 7 Plus - 4:

Xperia XZ Premium - 5:

iPhone 7 Plus - 5: