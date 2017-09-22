iPhone 7 Plus ile iPhone 8 Plus Karşı Karşıya!

Apple’ın iPhone 8’i tüm dünyada satışa sunmasıyla birlikte dayanıklılık ve performansının iPhone 7 ile karşılaştırıldığı YouTube videoları da bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Akıllı telefonlar üzerinde gerçekleştirdiği dayanıklılık testleri ile bilinen YouTube kanalı JerryRigEverything, iPhone 8’i işkence masasına aldı ve Apple’ın iddia ettiği kadar dayanıklı olup olmadığını test etti. iPhone 8, hem önde hem arkada cam panel bulundurmasına rağmen testten başarı ile çıktı. Apple, iPhone 8’in cam panellerinin düşme durumlarında kırılmaması için bir miktar plastik kullandı.

iPhone 8’in dayanıklılık testini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

iPhone denince akla performans geliyor. Apple’ın iddiasına göre yeni A11 işlemcisi, geçtiğimiz yıl tanıttığı A10 işlemcisinden %25 daha iyi performans sağlıyor. O halde bunun bir testini yapmak gerekiyor. MadMatt isimli YouTube kanalı, iPhone 8 Plus ile 7 Plus’ı bir performans testine soktu ve Apple’ın iddiasını test etti.

iPhone 7 Plus ile iPhone 8 Plus’ın performans karşılaştırmasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.