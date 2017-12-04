Siber Suçlarla Mücadele kapsamında kurulan 11 yeni masadan bir tanesi, devlet büyüklerine ve dine hakaret edenleri takip edecekler.

Sosyal medya, düşüncelerimizi özgürce ifade edebileceğimiz bir alan olsa da elbette bunun da bir sınırı var. Eğer kısıtlayıcı bir mekanizma olmazsa sosyal medya, sandığımızdan çok daha tehlikeli bir araca dönüşebilir. Bunun önleminin alınması amacıyla 'Siber Suçlarla Mücadele' kapsamında 11 yeni masa kuruldu. Buna göre bilişim sistemleri uyuşturucu, silah satışları, IŞİD, 'FETÖ' ve PKK, devlet büyüklerine hakaret, Türk halkına ve dini değerlere hakaret, hayvanlara şiddet, eskort, çocuk istismarı, yasadışı bahis ve sporda hakaret içeren tezahürat suçlarını da izlemeye başladı.

İlk kez hayvanlara yönelik şiddet ve hayvan haklarını ihlal edenlere yönelik ‘hayvanlara şiddet’ masası da çalışmalarına başladı. Buna göre hayvanlara yönelik şiddet içerikli görüntüler yayan, paylaşan ve şiddet uygulayanlar tespit edilerek adli mercilere çıkarılacaklar. Yeni kurulan 11 masa, bu zamana kadar 2 bin 441 araştırma raporu hazırlayıp ilgili birimlere gönderdiler.

Son 5 yıldır Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu işlediği iddiasıyla para ve hapis cezasına çarptırılanların sayısında çok ciddi bir artış yaşandığı belirtiliyor. Aynı artış, sosyal medya paylaşımlarında örgüt propagandası yapanlar için de geçerli.