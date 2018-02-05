2012’den itibaren aralarında Amerikan Merkez Bankası FED, Federal Soruşturma Bürosu FBI, Amerikan ordusu, ABD Savunma Bakanlığı ve NASA dahil olmak üzere onlarca ABD devlet kurumunu hackleyen Lauri Love'un ABD'ye iadesi reddedildi.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de yargılanan Love için mahkeme, temyiz yolu açık olacak şekilde ABD'ye iade kararı vermişti. Love 14 gün içinde kararı temyize götürdü ve bir üst mahkemede yargılanmaya başladı. Avukatlar tarafından mahkemeye sunulan itirazda, iadenin "fiziksel ve zihinsel şartlarından dolayı baskıcı" olacağı belirtildi. Asperger sendromlu Love yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen fiiller için dokunulmazlık talep etmediğini ancak mahkemede yargılanması halinde İngiltere'de cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada ise, iade gerçeğinin ciddi bir depresyona neden olduğu ve Love'un Love'un burada ya da Amerika'da muhtemelen intihar edebilir olmasının kabul edildiği belirtildi. Zira Love'un yakınları iade kararının uygulanması halinde, genç adamın kendisini öldürebileceği yönünde uyarılarda da bulundu.

Hakimler, davadaki iddiaların ağırlığı ve mağdurların uğradığı zararlar sebebiyle Kraliyet Savcılık Servisi'nin ABD'li makamlarla birlikte çalışmaya çağırdı. Öte yandan hakimler, Love'un işlediği iddia edilen suçların kanıtlanmasının ciddi bir suçu ortaya çıkartacağını da belirtti.

Öte yandan Birleşik Devletler yetkilileri, şimdi İngiltere Yüksek Mahkemesinde temyiz duruşması için 14 gün içerisinde başvuruda bulunabilir.

Love Süreci Nasıl İşledi

Love, 28 Ekim 2013'de Nasa ve FBI'nın güvenliğini ihlal etmekle suçlanarak tutuklanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

27 Şubat 2014 ise Love, Federal Soruşturma Bürosu sistemine girerek kişisel verileri çalmakla suçlandı.

20 Şubat 2015'te İngiltere Polisi, Love'un bilgisayarındaki şifreleri çözemediklerini açıkladı.

20 Ağustos 2015'te Love, BBC'ye verdiği röportajda ABD'de adil yargılanamayacağından korktuğunu söyledi.

10 Mayıs 2016'da Love'un bilgisayarındaki şifreleri vermesi mahkeme tarafından istendi.

6 Eylül 2016 tarihinde Love yaptığı açıklamada, hapishanede ölmekten ya da öldürülmekten korktuğunu söyledi.

16 Eylül 2016'da Westminster Sulh Hükümdarı'ndaki hakim Love'un ABD'ye iade edilmesi gerektiğini belirtti.

24 Ekim 2016'da bazı milletvekilleri Obama'ya yazdıkları mektupta Love'un iadesinin engellenmesi gerektiğini söylediler.

14 Kasım 2016'da Love'un iade emri imzalandı.

29 Kasım 2017'de Love'un iadeye karşı temyiz başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan Love, alınan kararın geleceğe yönelik olarak emsal niteliğinde olduğunu söyledi. Love'un ABD'de suçlu bulunması halinde 99 yıla kadar cezaya çarptırılacağı söyleniyordu.