Sigarayı bırakmak isteyenler için sosyal güvenceye bakmaksızın sağlık kuruluşlarında indirimli ve ücretsiz hizmet verileceği kararı resmi gazetede yayınlandı.

Ülkemizde uzun zamandır sigarayla mücadele konusunda önemli çalışmalar yürütülüyor ancak belki de sigarayla mücadele konusunda en önemli adımlardan bir tanesi resmen atılmış oldu. Bugün resmi gazetede yayınlanan bir kararla birlikte artık sigarayı bırakmak isteyenlere sağlık kurum ve kuruluşlarında sosyal güvence gözetmeksizin indirimli ve ücretsiz hizmet verileceği açıklandı.

Resmi gazetede açıklanan geçiçi maddeyle birlikte "Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla yararlanma" açısından tüm bireylerin indirimli ya da ücretsiz sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alma hakkında sahip olacağı belirtildi.

Kısacası sigara bağımlısı olan ve sigaradan kurtulmak isteyen vatandaşlar ücretsiz ve indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanarak bu konuda önemli adımlar atabilecek.