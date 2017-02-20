2017 Ocak itibarıyla 208 milyon adet 1 kuruşun piyasaya sürüldüğü fakat çoğu işletmenin alışverişlerde para üstü vermeyerek haksız kazanç elde ettiği, devletin vergi kaybı yaşamalarına sebep oldukları belirtiliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakit yapılan alışverişlerde çoğu işletmenin 1 kuruşları para üstü olarak vermeyerek haksız kazanç sağladıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Etiketlerde gözüken kuruşlu fiyatlar, kasada yukarı yönlü eğilim ile yuvarlanıyor. 2017 Ocak ayı itibariyle piyasaya sürülmüş olan 208 milyon 694 bin 550 adet 1 kuruş ve 1 milyar 447 milyon 864 bin 750 adet 5 kuruş bulunmaktadır. Perakende işletmelerin birçoğunda alışverişlerde para üstü olarak kuruşlar verilmemektedir. Her alışverişte vatandaşın 1 kuruşu ile büyük bir kazanç oluşmaktadır. Vatandaşımız bilinçli olmalı ve kuruşunu ısrarla istemelidir. Çünkü vatandaşın kuruş para üstünü almaktaki ısrarı karşısında iş yerleri de kasalarında kuruş bulundurmaya başlayacaktır” dedi.

Muhakkak bir kamu spotu hazırlanmalı

Alışverişlerde vatandaşların haklarını muhakkak sonuna kadar aramaları ve de gerekiyorsa 1 kuruşlarını almak için ısrarcı olmaları gerektiğini söyleyen Palandöken, “Haksız rekabet yapan ve haksız kazanç sağlayan iş yerleri ile ilgili kamu spotu hazırlanarak halkın her alışverişinde kuruşlu para üstünü istemesi gerekmektedir. Ayrıca etikette düşük fiyat gösterip para üstü vermeyen iş yerlerinin uyguladıkları satış politikalarının adil olmadığı ve piyasadaki kuruşların kullanılması gerekliliğini vurgulayan içerikler ile kamu spotları hazırlanarak bütün televizyonlarda yayınlanmalıdır. Çünkü kuruşlarımızı bırakacak kadar zengin değiliz. En önemlisi damlaya damla göl olur atasözünü unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

Para üzerinden vergisiz kazanç elde ediyorlar

Nakit alışveriş esnasında müşterilere özellikle verilmeyen 1 kuruşların toplandığında milyonlarca TL’lik kazanca dönüşebildiğini söyleyen Palandöken, son olarak şunları söyledi: “Para üstü olarak kalan kuruşlar kayda girmediği için tüm mağaza ve şubelerden yılda milyonlarca liralık vergisiz kazanç elde ediliyor. Sonuçta vatandaşın önemsemediği kuruşlar yıl sonunda büyük bir kazanca dönüşüyor.”