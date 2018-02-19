Diablo 3, Yaratıcısı Oyun Hakkındaki Düşüncelerini Paylaştı

Blizzard’ın kurucu ortağı ve Diablo'nun yaratıcısı David Brevik, eleştirmenlerin beğenisini toplayan oyun hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

2000 yılında piyasaya sürülen Bilizzard’ın efsane oyunu Diablo 2’den sonra uzun bir bekleyiş gerçekleşti. Oyuncular Diablo 3’ü büyük bir hevesle bekledikleri halde 12 yıl sonra oyun piyasaya sürüldü. Kendi görüşlerimi belirtmem gerekirse Diablo 3 güzel bir oyun, ancak Diablo 2’nin efsanesini hiç bir şekilde devam ettiremedi. Oyunun yaratıcısı David Brevik benden biraz daha farklı düşünüyor.

IGN Unfiltered isimli programa katılan David Brevik Diablo 3 ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bence Diablo 3 geliştirme sonrasında kazandığı mükemmel bir oyun olma özelliğini koruyor. Eklediğimiz başarılı şeylerle beklediğimden çok daha iyi bir oyun yaptığımızı düşünüyorum.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde David Brevik ve Blizzard’ın yolları ayrıldı. Röportaj sırasında oyun yapımcısı, yeni Diablo 3 sürümüne değinmeyi de ihmal etmedi. Büyük ihtimalle fanların baskısı sonuç vermiş olacak ki, yeni sürümü Diablo 2’ye daha fazla benzetme kararı almışlar.

2017 yılında yapılan Blizzcon etkinlikleri sırasında Diablo 3 ile ilgili yeni bir duyuru yapılmadı. Bu durumda Diablo’nun yeni sürümü için en az 1 yıl daha bekleyeceğimiz anlamına geliyor. Umarım Blizzard’ın aklı başına gelmiştir ve oyundaki renkli grafikleri sonlandırma kararını almayı unutmazlar. Çünkü insanlar yeni bir oyun istemiyor, Diablo 2’nin hikaye ve mekanik açıdan gelişmiş olanını istiyorlar.