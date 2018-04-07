Çinli Didi Meksika’da Uber’e Rakip Oldu

Çin’in taşımacılık uygulaması Didi, Uber’in çok yüksek oranda kullanıldığı Meksika’da hizmet vermeye başladı.

Bildiğiniz üzere ülkemizde de bulunan Uber tek bir tuşla konumunuza araç çağırmanızı sağlayan bir taksicilik uygulamasıdır. Ancak ülkemiz açısından değerlendirildiğinde tek rakibi taksiler olduğu için aralarında büyük bir plaka ve vergi dengesizliği bulunuyor. Bu nedenle eşit kulvarda bir rekabet söz konusu değil ve sık sık tepki çekiyor.

Dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren Uber araç standartları ve gideceğiniz yerin ücretini baştan göstermesi gibi özellikleriyle büyük ilgi görüyor. Ancak en çok dikkat çeken taşımacılık uygulaması olduğu halde rakipsiz değil. Çin'de tasarlanan benzer uygulama Didi, ülke sınırlarını aşarak Meksika’da Uber’e rakip oldu.

Ağustos ayında yayınlanan araştırma raporuna göre Meksikada yapılan ücretli taksi taşımacılığının %87’si Uber tarafından sağlanıyor. Bunun yanı sıra Meksika’da bulunan Easy, Cabify ve Yaxi gibi diğer taşımacılık uygulamaları toplam %13 gibi küçük bir paya sahip.

Başkent Meksiko’da bir operasyon merkezi oluşturan Didi cesur bir hamle yaparak ilk defa Asya kıtası dışına çıktı. Daha önce Uber tarafından Asya pazarına girmek için yapılan benzer bir çaba 2 milyar dolar zararla başarısız olarak sonuçlanmıştı. Didi’nin nasıl bir iş çıkaracağını hep birlikte göreceğiz.