Diego Costa, bu sezon bulunduğu klubü terk ediyor. Costa'nın Instagram hesabı 3 milyon Türk kullanıcı tarafından "Beşiktaş'a Gel" yönünde bombardımana tutuldu.

Chealse'nin forvet oyuncusu Diego Costa, son günlerde adeta bir sosyal medya trendi haline geldi. Normal bir Instagram kullanıcısı olan Costa'nın hesabı, bir süredir epey popüler durumda. Costa'nın hesabındaki 3 milyon yorumun neredeyse hepsi, Beşiktaş'a çağrı yönünde.

Aslında Costa'nın Beşiktaş'a geleceği yönünde Chealsea ile çok fazla görüşme olmadığı öne sürülüyor. Üstelik yıldız futbolcu, ilerleyen zamanlarda Çin'e veya yıldızının parladığı Atletico Madrid'e transfer olabilir.

Bununla birlikte bazı haber kaynakları, ünlü futbolcunun Atletico Madrid ile çoktan anlaştığı yönünde haberlerde bulunuyorlar. Normal şartlar altında Atletico Madrid, Ocak ayına kadar transfer yasağı altında. Bu da demek oluyor ki Digeo Costa eğer bu yaz, Atletico Madrid'e giderse, önümüzdeki sezonun yarısında kendisinden ödünç vermek zorunda kalacak. Bu noktada da yeni bir düşünce doğuyor. Costa, 6 aylık bir süreç boyunca Las Palmas ya da Beşiktaş'a kiralanabilir.

Ayrıca kırılan rekorun eski sahibi ise Selena Gomez'di. Selena Gomez'in gönderisinde 1.1 milyon yorum bulunuyordu. Türk kullanıcıların Costa'ya yaptıkları 3 milyon yorum sayesinde rekorun yeni sahibi Diego Costa oldu. Yine de Türk kullanıcılar, Selana Gomez'i elbette unutmadı. Eski rekor sahibinin gönderisinin altına da İngilizce olarak "Beşiktaş'a Gel" yazılmaya devam edildi. Hatta bazı yorumlarda Fenerbahçe bile yer aldı.

Türk taraftarları şimdiden Dünya'da epey bir yankı yaratmayı başardı. Sizce Costa, kendisine duyulan ilgi karşısında Beşiktaş'a gelmeyi düşünebilir mi?