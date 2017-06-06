Diğer Uygulamaların Arasında Gizlenmiş 5 Google Uygulaması!

Google'ın geliştirdiği birçok proje yer alıyor. Google I/O'da birçok yeni duyuru yapıldı. Bu duyuruların arasında geride kalmış 5 uygulamayı sizlere iletiyoruz.

Google, dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Neredeyse her alanda eli bulunan Google’ın neler yaptığını her zaman takip edemiyoruz. Bazen çok yararlı bazense gereksiz birçok şeyle ilgilenen Google’ın, gözden uzakta kalmış uygulamalarını sizler için derledik.

Data GIF Maker: Verileri GID olarak göstermenin eğlenceli yolu

İki ayrı veriyi kıyaslamanız gerekiyorsa, bunu eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. İki veriyi karşılıklı yerleştirin ve Google’ın sizin için bu verileri GIF yapmasını izleyin. Üstelik bu GIF’leri isteğe göre indirebiliyorsunuz. Örneğin Selin’in yaşı 24, Selma’nın yaşı ise 21 ise bu iki kişinin yaşını kıyaslayabilir, hangi kişinin yüzde olarak daha çok yaşadığını görebilirsiniz. Her zaman aynı rakamlara denk gelmeyen uygulamanın çığır açacak türden olmasa da, arkadaşlarınızla eğleneceğiniz çözümlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz.

Google Earth Voyager: Yeni bir seyahat deneyimi

Google Earth’ün kısa süre önce yenilendiğini iletmiştik. Yenilenme ile birlikte çok daha kullanılabilir bir hal alan Google Earth, sokak görünümü sayesinde tüm dünyayı önümüze seriyor. Google Earth’ü seviyorsanız, Google Earth Voyager’a bayılacaksınız. Dünyanın önemli yerlerini ve hikayelerini aktaran Voyager, BBC Earth’le ortaklık kurarak daha fazla fotoğraf, video ve metinlerle birlikte dünyamızı keşfetmemizi sağlıyor. Dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunu merak ediyorsanız, bu uygulamayı kesinlikle kaçırmayın.

İnternette her şeyin bir amacı olmalı. Bazı sayfalar video yayınlama, bazıları yazı paylaşma, bazıları ise bilgi verme amacıyla oluşturuluyorlar. Sosyal bir deney olarak ortaya çıkan Google kabarcıklar, sitede kişilerin dünyanın neresinden siteye girdiğini gösteriyor. Uygulamaya girdiğinizde sakinleştiğinizi de hatırlatalım. Sanki dünyanın bütün dertlerini uygulamanın dışında bırakmış gibi hissedeceksiniz.

Google Haberler Kontrolü

Ülkemizde de sıkça rastlanılan durumlardan olan sahte habercilik, son yıllarda firmaların önlem almaya başladığı alanlardan birisi oldu. Google da gerçek haber kontrolünü sağlamak amacıyla birçok adım atıyor. Medya kuruluşları haberi yayınladığı gibi, Google tarafından doğruluğu kontrol ediliyor ve haber doğruysa “fact check” onayı çıkıyor.

NSynth: Yapay zeka ile yeni sesler bulun

Robotlar müzik yapabilir mi? Daha doğrusu onların yaptığı müziği anlayabilir miyiz? NSynth, 300.000 farklı enstrümanın sesini öğrenen bir yapay zeka. Bir bilgisayardan flüt ve gitar çalmasını isterseniz iki ayrı enstrümanı aynı anda çalmaya başlar, ancak NSynth iki enstrümanı harmanlayarak yepyeni bir ses çıkartabiliyor. Gezinmesi son derece eğlenceli bir uygulama.