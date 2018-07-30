  • Dijital Dolandırıcılıkta Yeni Yöntem: Mastürbasyon Videosu

Dijital Dolandırıcılıkta Yeni Dönem: Mastürbasyon Videosu Yöntemi

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Sanal ortamda insanları tuzağa düşürerek şantaj yapan ve paralarını alan bir çete bugünlerde Hollanda'nın gündemini oluşturuyor.

Hollanda polisi, son günlerde oldukça fazla şantaj e-postası tespit ettiklerini belirtti. Gönderilen e-postalarda, kurbanlara 'porno sitelerini ziyaret ettikleri esnada, kameralarının hacklenerek görüntülerinin alındığı' iddia ediliyor.

Eğer ki mağdur verilen hesaba gerekli parayı göndermezse, videosunun yayınlanacağı tehdidinde bulunuluyor. İnandırıcılık kazandırmak için, kullanıcının daha önce herhangi bir platformda kullandığı bi kullanıcı adı ve şifresi de eklenerek mağdurda psikolojik baskı oluşturuluyor.
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Polis, daha önce bu tür şifrelerin Dropbox ve Adobe gibi sızıntılardan sonra elde edildiğini belirterek bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Korkmayın, ellerinde hiçbir görüntünüz yok ve kimse sizin gizli bilgilerinizi ele geçirmedi. Sizleri mail yoluyla tehdit edenlere kulak asmayın. Farklı sitelerde aynı şifreyi kullanmayın ve sık sık şifrenizi değiştirin."

Yaşanan örnek bir vakayı sizlerle paylaşıyoruz:

Kaynak : https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-44999998
Etiketler: mastürbasyon
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