Ekranların 16 Milyon Renge Kadar Destek Sağlamasının Sebebi

Günümüz teknolojisinde kullandığımız telefonlar, televizyonlar ya da monitörler, en fazla 16 milyon renge kadar destek sağlayabiliyorlar. Peki bu limitin oluşmasına sebep olan şey ne?

Evrendeki renk sayısını tahmin etmek çok güç, yani ‘şu kadar’ diyemeyiz. Fakat çoğu kullandığımız elektronik aletlerin ekranları, en fazla 16 milyona kadar renk desteği sağlarlar. Bunun sebebi ise olaya ‘bit’lerin müdahale etmesi.

Bilirsiniz ki (ya da şu anda da öğreniyor olabilirsiniz) renklerin RGB değerleri vardır (red: kırmızı, green: yeşil, blue: mavi). Bu renkler karıştırıldığında farklı bir renk ortaya çıkar. Aynı durum ‘dijital’ ekranlar için de geçerli; her piksel bir RGB’den oluşuyor.

Şimdi ‘neden 16 milyon?’, bu sorunu cevabına geçelim. Bir rengin RGB, 0’dan 255’e kadar değer alır. Mesela bir rengin kodu üzerinden gidelim ve bu kod 126,62,105 olsun. Kodun açılımı şöyle oluyor: red= 126, green=62, blue=105. Permütasyon işlemi uyguladığımızda her bir değer için 256 değer gelir, bu da en fazla 256x256x256 adet rengin oluşabileceği anlamına geliyor. Sonuç ise tahmin edebileceğiniz gibi 16 milyon küsuratlı bir sayıya tekabül ediyor.