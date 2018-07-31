Avengers: Infinity War'un Silinmiş Sahneleri Sızdırıldı

Bugün itibari ile dijital ortamlarda yasal olarak izlenebilecek olan ve 14 Ağustos tarihinde DVD ve Blu-ray olarak satışa sunulacak Avengers Infinity War'a ait bazı silinmiş sahneler sızdırılırken bazıları ise tanıtım dahilinde resmi olarak yayınlandı.

Bildiğiniz üzere Avengers Infinity War, serisinin ilk filmi ardından arkasında çokça soru ve tartışma bıraktı. Sürpriz ve etkileyici final sahnesiyle birlikte kimi sinemaseverleri derinden etkileyen film, yapılan resmi bir açıklamaya göre bugün dijital ortamlarda çıkarken, 14 Ağustos itibariyle de DVD ve Blu-ray versiyonu ile raflarda yerini alacak.

Filmi daha detaylı olarak tekrar tekrar izleme şansı bulacağımız bu materyallerin belki de en heyecan verici kısmına geldiğimizde ise karşımıza tabii ki silinmiş sahneler çıkıyor. Her DVD ve Blu-ray setinin vazgeçilmez parçalarından biri olan ve filme dair eksik parçaları yerine yerleştiren bu sahneler, konu Avengers Infinity War olduğunda daha da önemli bir hal alıyor.

Infinity War serisinin bir sonraki filmi Avengers 4 için önümüzde uzun bir süre olsa da yapılan senaryo tahminlerine dair en iyi cevapları bu silinmiş sahneler aracılığıyla almak mümkün. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri; resmi olarak tanıtımı yayınlanmış 5 dakikalık "Avengers: Infinity War Silinmiş Sahneler" derlemesi ile başbaşa bırakıyoruz. Eğer filmi henüz izlemediyseniz, içinde Spoiler olarak nitelendirilecek bilgilerle karşılaşmanız bir hayli olası.