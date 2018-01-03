Dijital Para Birimi Bitcoin Bugün 9. Yaşına Girdi

Satoshi Nakamoto‘nun “Uçtan Uca Elektronik Para Sistemi” olarak tanıttığı kripto para Bitcoin dokuz yaşına girdi.

Tüm dünyada her geçen gün yatırımcı sayısı ve değeri artan Bitcoin, birçok alışveriş için sana para görevini görüyor. Hatta Türkiye’de de yazılım hizmetleri, bilgisayar, eczane, inşaat, turizm, restoran ve hatta internet üzerinden kişisel satışlarda bile artık Bitcoin’in kullanıldığı alanlar mevcut. İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olan Bitcoin bugün 9 yaşına girdi.

İlk işlem tarihinin sunucu zamanı ile 6:15 PM olarak gözüktüğü ve 50 BTC değerinde madencilik yapıldığı gözüken ilk blok, günümüzde 739,312 dolar yani yaklaşık 2,778,999 TL değerinde. İkinci blok ise 6 gün sonra yani 9 Ocak 2009 tarihinde çıkartılmış.

Birçok uzman tarafından henüz bebeklik çağında olarak tanımlanan Bitcoin 9 yılda en çok kazandıran ve en yüksek volatiliteye sahip değer olarak dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Daha demokratik, merkezsiz ve dağıtık bir para modeli öneren Bitcoin'in geleceği milyonlarca kişinin merak konusu.