Bitcoin para biriminin arkasından gelen Ethereum, Bitcoin'den daha iyi işlem kaydı yapmaya başladı.

Bitcoin ikiye ayrıldığı için son günlerde piyasa değerinde iyiden iyiye artış gösterdi. Paranın değerlenmesi hoş bir şey olsa da yapılan işlemleri de önemli ölçüde azaltıyor. Durum böyle olunca Bitcoin dışında bir başka dijital para birimi Ethereum devreye giriyor. Ethereum, dün yeni bir rekor kırarak 400.000’den fazla işlem yaptı. Bitcoin’den 40.000 işlem fazla yaparak 'piyasada ben de varım' diyen Ethereum, Bitcoin’in aksine 300 dolar gibi alım gücü daha uygun bir değerde kaldı. Fazla çalkantılı olmamasından da güç alan insanlar dijital para biriminde Ethereum’a yönelmeye başladılar. Geçmişte Bitcoin’in iniş ve çıkışlarına göre değer alan Ethereum, bu yükselişini de Bitcoin sayesinde yapmış gözüküyor.

Bu sıralar yükselişine dur durak vermeden devam eden Bitcoin’in bir parçası olmak isteyen insanlar, bunu Ethereum değiştirerek yapıyorlar. Ayrıca, “balina oyunları” olarak bilinen piyasa manipülatörleri de büyük oyunlar yaratmak için Ethereum’a geçerek fiyatları aşağıya çekmeye çalışıyorlar.

Bitcoin’in başarılı çıkışının yanında alternatif bir dijital para biriminin yükselmesi hoş bir şey gibi gözüküyor. Peki, sizce gelecekte devletlerin kağıt parası olmaya devam edecek mi, yoksa zamanla tüm paralar bir şekilde dijital paraya mı geçecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.