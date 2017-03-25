Dijital Platformlar, Onlarca GameStop Mağazasını Batırdı

Eskiden çok popüler olan oyun mağazaları artık iflasın eşiğinde. Artık dünyada her gün yeni bir "GameStop" iflas ediyor.

En az 150 GameStop mağazası için oyun bitti. Perakendeciler, satışlar ve kazançların geçen geçen yılki düşüşün ardından dünya genelindeki 7,500 mağazanın yüzde 2 ile 3'ünün kapanmasına neden olduğunu açıkladı. The Wall Street Journal'a göre, şirket dijital oyun satış platformlarına geçişten etkilendi. GameStop'un satışları 2016'da yüzde 14 azaldı. Artık kullanıcılar, fiziksel kopya satın almak yerine web mağazalarından oyun yüklemeyi tercih ediyor. Satışların yüzde 19 düştüğü tatil sezonu özellikle berbattı. Sonuç olarak, şirketin dördüncü çeyrek karı yüzde 16 düştü ve hisseleri de yüzde 12 oranında geriledi.

Video oyun perakendecisi hangi mağazaların kapandığını söylemedi. Şu andan itibaren, video oyun perakendecisi oyun dışı işlere de yoğunlaşacak. GameStop, bu yıl 35 yeni mağaza daha açmayı planlıyor. Temel faaliyetlerinin aksine, şirketin koleksiyon satış bölümü çok iyi bir performans gösteriyor. GameStop'un 2016'da koleksiyon satışları 59.5 seviyesinde arttı.

Yine de firma, oyun sektöründen vazgeçmiyor: En son nesil konsolların, özellikle de Nintendo Switch'in, şirkete eski ihtişamını kazanmasına yardımcı olmasını umuyor. Genel Sekreter J. Paul Raines WSJ "Switch, mağazalardaki trafikte çarpıcı bir artış sağladı ve oyun kategorisini aynı Wii gibi geniş kitlelere genişletme potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı. Nintendo'nun melez konsolu, pek çok GameStop noktasında şimdiye kadarki en hızlı satış gerçekleştiren konsol unvanına sahip.