İstanbul’da yaşayan sanatçı Hüseyin Şahin, sadece fotoğrafları bir araya getirmekle yetinmiyor; gerçekliği olağan dışı ve gerçeküstü manzaralar yaratmak için kullanıyor.

Birden fazla fotoğrafı katmanlama tekniği birçok kişi tarafından uygulanmış olsa da, fotoğraf manipülasyonundaki benzersiz yaklaşımı insanın hayal gücünün sınırlarını zorlayan eseler üretmesine yardımcı oluyor. Rüyalarınızın birer peyzaja döndüğü bu muhteşem çalışmalar, kendilerine defalarca bakmak isteyeceğiniz türden.

Şahin, Instagram'da eserlerinin paylaşımına devam ediyor ve yaklaşık 100 bin takipçiye ulaşmış durumda. Fotoğraflarından bazıları İstanbul'dan ve ülkemizden de dokular taşıyorlar.

İşte sanatçının gerçekliği büken ve en beğenilen çalışmaları: