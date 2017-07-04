Özellikle hava taksiciliği olarak adlandırılan kişisel kullanıma yönelik alanlarda istihdam edilmesi düşünülen araç, dikey kalkış ve inişler gerçekleştirebiliyor.

Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) faaliyetleriyle ilgili çalışmaların geneli şehir taşımacılığında hava taksilerine odaklanırken bazıları, yeni gelişmekte olan 'itme teknolojisini', daha geleneksel kişisel havacılığa yeni enerji kazandırmanın bir yolu olarak görüyorlar. Tasarım konfigürasyonunda geleneksel paradigmalara kafa tutan yeni hava aracı, uçuş noktasında henüz kendisini ispat edebilmiş değil.

İngiltere’de bulunan elektrikli aspiratör ve VTOL insansız hava aracı geliştiricisi Neva Aerospace, Paris Air Show’da ‘AirQuadOne’ isimli modelini tanıtmıştı. eVTOL araç, yaklaşık 500 kg ağırlığında olacak ve tek bir yolcu, ya da 100 kg’a kadar yük taşıyabilecek.

100 kg’lık batarya, dikey uçuşu sağlayan ‘yaygın itme’ gücü kazandırmak için 20 adet aspiratöre güç kaynağı oluyor. Ön ve arkada bulunan büyük fan çiftleri ve iki sıra halindeki dört adet küçük fan sabitlenmiş olup, dikey kalkışı sağlamaktadırlar. Orta boy dört çift fan ise eğilerek, aynı zamanda ileri yönde uçuşu gerçekleştirecek itmeyi sağlar.

Kutu biçimindeki AirQuadOne kanatsız olmasına rağmen öne doğru uçuşlarda hız arttıkça irtifa kazanır. Neva’nın kurucu ortağı ve aynı zamanda bilim şefi olan David Brotherton-Ratcliffe “AirQuadOne temelde rotorcraft (pervaneli uçak) araçtır. Bununla birlikte yüksek hızlarda aerodinamik etkisini kullanabilir. Bu hava aracı, aerodinamik etkiden faydalanacak şekilde tasarlanarak, hız, yükseklik v.b. tasarım parametrelerinin elde edilmesi için önemli bir çizgiyi yakalar Araç 80 km/h hızla, 3.000 feet’te 20-30 dakika boyunca uçabilmektedir. Daha çok 'multicopter' standardında birlikte çalışan fanlar üzerinden dikey kalkış sağlanır. Kalkışın büyük kısmı, daha yüksek dinamik itme gücüne sahip sekiz adet eğilebilir fan bileşenleriyle sağlanır” diyor. Temel olarak bir hamağın asılışı esnasındaki iki noktayı taklit eden rotor basınç merkezleri, hava aracının kütle merkezi üzerine otururlar. Bir yandan pozitif bastırma etkisi sağlarken, diğer yandan zıt yönde dönen pervanelerin jiroskopik etkisi de daha çok stabilize edilmiş olur.

250.000-300.000$ arasında bir fiyat aralığı hedeflenen DR-7 yüksek hızlı, VTOL kapasitesine sahip ve otonom olarak kontrol edilebilir kişisel seyahat aracı olarak tasarlanmış. Pervanelerin kapatılmasıyla yakın mesafeli uçuş ve inişler mümkün hale getirilmiş.

DeLorean “Test sürecini yakın zamanda tamamladık. Şimdi pilotlu prototip modeline kaynak bulmak için araştırmalar yapıyoruz. Prototipin üretimi için birkaç tanınmış firmayla görüşme halindeyiz ve bu yıl içerisinde yapımını bitirmeyi ümit ediyoruz” dedi.