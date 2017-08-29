Daha önce karusele sığdırmak için kırpılmak zorunda kalan resim ve videolar, artık dikey ya da yatay olarak paylaşılabilecekler.

Instagram geçtiğimiz şubat ayında birden fazla resim ve videonun bir sergi albümü formatı içinde yayınlanması için yeni bir galeri özelliğini uygulamaya koymuştu. Fakat bu özellik devreye girdiğinden beri klasik bir Instagram kısıtlamasına maruz kalmıştı. Gruplarda paylaşılan fotoğraflar ve videolar sergi alanına sığdırılmak için kırpılmak zorunda bırakılıyorlardı. Fakat bu durum bu günden itibaren değişiyor.

Twitter’ da bir paylaşımda bulunan Instagram, hem resimlerin hem de videoların kare şeklinde kırpılmak zorunda bırakılmadan dikey ya da yatay olarak paylaşılmasını sağlayan yeni özelliği duyurdu. Yani artık resimlerinizi ve videolarınızı kırpmak ya da orijinal formatı korumak için birden fazla paylaşımda bulunmak tercihini yapmak zorunda kalmayacaksınız.

Yeni özellik şu an itibariyle tüm kullanıcılar için aktif görünmüyor ama Instagram bugünden itibaren bu özelliğin yayılmaya başladığını söyledi. Instagram aynı zamanda yakın bir tarihte yorumlara resimli ve videolu cevap yazma, yeni etkileşimli yorumlar ve yorum filtresi özelliklerini getirmişti. Platformda, Instagram Live’a yönelik olarak iki kişi arasında kullanılacak video yayını özelliği de teste tabi tutuluyor.

Yeni galeri güncellemesiyle çok sayıda resim ve video göndermek daha kolay hale gelecek, bu yönüyle de beğeni kazanacaktır. Umarız Instagram’ın atacağı bir sonraki adım, iPad’ler için olur.

Instagram’ın iPhone versiyonu ‘App Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir.