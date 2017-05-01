Arabalarınızın Kumandası Ruhunuz Duymadan Hacklenebilir!

Akıllı araba anahtarlarınızın sinyallerini kırıp ruhunuz bile duymadan aracınızın çalınmasına sebep olan bir güvenlik açığı tespit edildi. Sistem oldukça ucuz ve basit bir şekilde kurulabiliyor.

Artık otomotiv sektöründe bilişim ve yazılım oldukça fazla kullanılıyor, son model çıkan arabalar akıllı sistemlerle donatılmış birçok özellikle sürüş keyfini çok daha özel hale getiriyor. Ancak arabaya binmeden önce kapıları açmak, motoru çalıştırmak için kullandığınız kumanda görevi gören “yakınlık anahtarlar” ne kadar güvenli diye hiç düşündünüz mü?

Çinli bir yazılım firması bizden önce düşünmüş ve muhtemelen büyük bir açığı keşfederek belki de bir çok mağduriyeti engelleyecek sadece 20 dolarlık bir donanım geliştirmiş. Bildiğiniz gibi artık çoğu otomobil bu tür anahtarsız giriş sistemlerini kullanıyor. Söz konusu ufak donanım ise anahtarların sinyallerini yanıltıyor ve sahibinin ruhu bile duymadan araç kontrol altına alınıyor.

Çalışmayı yapan ekip kendilerini Unicorn Team olarak adlandırıyor ve üç araştırmacı, Yingtao Zeng, Qing Yang ve Jun Li'den oluşuyor. Ekip, söz konusu bulgularını Amsterdam'daki bir bilişim konferansında sunarak tüm otomotiv sektörünü şoka sokmayı başardı.

Nasıl Çalışıyor?

Esasen çoğu anahtarsız giriş sisteminin çalışması, anahtarın tuşlarına basıldığında arabayla arasında kurulan radyo sinyallerinin alışverişi temelindedir. Hızlı ve basit bir veri trafiği olan işlem, aracın kapılarını açar ve sürüşe hazır hale getirir.





Bu sistem güvenlik amacıyla yalnızca anahtar arabaya çok yakınsa çalışır. Dolayısıyla adı “yakınlık anahtarı”dır. Bu araştırmacıların yaptıkları ise arabayı, anahtarı çok yakın olduğuna inandırmak için kandırmaktır.

Bir radyo vericisi aracılığıyla bir tanesi radyo sinyallerini yakalar, diğeri anahtardan gerekli konut sinyallerini alarak gönderir ve yakınlık mesafesi yaklaşık 1000 metrelik çapa kadar genişler. Hatta arabayı durdurabilir ve bir daha çalıştırmanızı bile engelleyebilir. Ekibin tabiri caizse “hırsıza yol gösteren” sistemi özet olarak anlattığı bir video bile mevcut:

Temel olarak sinyal menzilini arttıran ve komutların değiştiren sistem için otomobil üreticileri gerekli önlemleri elbette zaman içerisinde alacaktır.

Nasıl Önlem Alınır?

Sistemden uzak durmak için anahtarlarınızın sinyaline erişimi engelleniz gerekiyor. Bunun için anahtarınız pilliyse kullanmadığınız zaman pilini çıkartın, değilse mikro dalga ve buzdolabı gibi sinyal kesici aletlerin yanında bulundurun ki erişim sağlanamasın.

Bu sistemle çalışan modeller listesini ve detaylı çalışma prensibini ne yazık ki kötü amaçlara alet olmaması için paylaşamıyoruz. Ekibin çalışması ve söz konusu güvenlik açığı ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.