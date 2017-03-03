Dikkat Baş Yarar! Yeni Titanyum 3310 ile Tanışın

Yeni 3310’un hak ettiği rekabeti Titanyum kasaya sahip bu yeni sürüm ile yapacak.

Yeni 3310, hak ettiği rekabeti Titanyum kaplı bu yeni sürüm ile yapacak. Gresso isimli bir firma tarafından duyurulan cihazın ilhamını aldığı yer bellli. Üstelik fiyatı tam 3000 dolar!

Yüksek fiyatlı cihazlardan beklentilerin de yüksek olduğu bu dönemde bu cihaz biraz komik karşılanabilir. Bir efsane olan ilk 3310 modeli hala en sağlam telefon olarak anılıyor. Bu yeni sürümü üreten firma yeni 3310 modelini yeteri kadar sağlam bulamamış ki böyle bir girişimde bulunmak istemiş.

Üstelik iki versiyonu bulunan cihazın özellikleri şöyle:

Versiyon 1: Ultra dayanıklı Titanyum gövde.

Versiyon 2: Siyah PVD(Kol saatlerinde kullanılan yüzey koruma teknolojisi) titanyum gövde ve titanyum klavye

3 Megapisel arka kamera

32 GB dahili depolama

720 saat bekleme ve 72 saat konuşma süresi

12 ay garanti

Ayrıca cihazın yeni 3310’un orijinal özelliklerinin bulunduğu sınırlı sayıda bir sürümü de mevcut. Her bir cihazı titanyum ile kaplamak ve son hale getirmek 18 saat sürüyor. Cihazda bulunan “Grade 5” titanyum aynı zamanda bıçak, disk testereler, makina dişlileri ve biyomedikal implant üretiminde de kullanılan, dayanıklılıyla meşhur bir metal.

Bu dönemde Nokia 3310 gibi çağın biraz gerisinde olan cihazları özelleştirmek oldukça zor. Nitekim Gresso 3310’un asıl rakibi olarak gördüğümüz eski 3310’da 1 KB’lık hafıza bulunuyordu. Firmanın bu noktada işini ciddiye alıp iç donanım içinde fazlasıyla çalıştığını söylemek mümkün.

Elbette Nokia’nın yeni 3310’u satıştan çok dikkat çekme amacı taşıyan bir cihazdı. Gresso firmasının “Dünya’nın en sağlam telefonunu ürettik” diyerek kendi ürünleri ve kullandıkları teknolojiyi tanıtmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğu çok net ortada.