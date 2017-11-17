Geçtiğimiz hafta zaman durdu, rüzgarlar melteme dönüştü ve yok oldular, kuşlar göç etmeyi bıraktılar. Çünkü bir anlığına Dünya düzleşti ve faklı ülkelerden yaklaşık 400 kişi, bunu birbirine anlatmak için bir araya geldiler.

Durun durun, hemen sosyal linçe başlamayın. Ortaçağ Avrupa’sındaki fikirler yaşamaya, Gelileo’yu idama sürükleyen bilinç nefes almaya devam ediyor. İnternet sayesinde halinize şükredebilirsiniz ama bazıları onu gerçekten kötüye kullanıyor. Ortaya çıkan tabloyu tanımlamak için yalnızca iki kelime var: Trajedi ve komedi.

Geçtiğimiz hafta, 9-10 Kasım tarihlerinde Düz Dünya Uluslararası Konferası, ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde gerçekleşti. Farklı ülkelerden yaklaşık 400 insan, işini gücünü bırakıp bu konferansa katıldı:

Konferanstaki başlıklardan bazıları şöyleydi: NASA ve Diğer Uzay Yalanları, Ana Bilimsel Akımlara Karşı Uyanış… Devam etmiyorum. Her şey, konferansa katılım ücretini öğrenince değişiyor. Bu etkinlikte kişi başı 109 ila 249 dolar arasında bilet almak zorunluydu.

Ortaçağ zamanında yolundan çıkan kiliseyi hatırladınız mı? O da bilim karşıtı söylemlerini daha gür bir sesle anlatmak için taraftarlarından din kisvesi altında bağış topluyordu. Modern insanlık dini ve bilimi ayrı kulvarlarda değerlendirmeyi öğrendiğinden, bu fikir çerçevesindeki oluşlumlar “bilime karşı din” algısından çıkıp “bilime karşı sözde bilim” algısına yöneldiler.

BBC’nin yayınladığı videolardan birinde bir katılımcı, kendisi gibi düşünen insanlarla tanışmak istediği için geldiğini belirtiyor:

Herhalde psikologlar ve kişisel gelişim uzmanları “Kendiniz gibi düşünen insanlarla arkadaşlık edin” derken, “Önce mantıklı düşünün” demeyi unuttular.

Düz Dünya ile ilgili akılalmaz söylentiler kendi yağına kavrulsa ve internetin küreselleşme akımına kapılmasa güzel olurdu. Bu görüşe sahip ve kendini uzman olarak nitelendiren kişilerin konferans sırasında sunum yaptıktan sonra soru cevaplamaları, işlerini ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor.

Fikirlerini YouTube gibi platformlardan paylaşmaya devam eden Düz Dünya uzmanı -düz fikirli- kişi Mark Sargent, Elon Musk hakkında sorulan bir soruya şöyle yanıt veriyor:

Soru: Space X programını kuran Elon Musk'u sevilen bir insan. Eğer o ve çalıştığı kişiler uzaya ulaşırlarsa anında patlayacaklar mı, yoksa bunu birbirlerine sarılıp kutlayacaklar mı?

Cevap: Elon Musk isimli herifin söylediği her şey yalan. O her hafta poposundan yeni saçmalıklar üretiyor.

Her şey buradan o kadar eğlenceli duruyor ki, katılamadığımız için çok üzüldük. Ancak konferansların Londra ve Sidney’de devam edeceği söyleniyor.

Şu noktadan sonra yorumu size bırakıyorum dostlar, atış serbest.