İnternetin Yeni Eğlencesi Olan Bu Fotoğraftaki Gizli Yılanı Bulabilir misiz?

Sosyal medyada gündem olan bir fotoğraf, doğal yaşam içerisinde ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini gözler önüne seriyor.

Sosyal medya insanların kendilerini ifade etmelerini amaçlayan birçok mecra ile dolup taşıyor. Kendini ifade etmenin bir aracı olduğu kadar herhangi bir konuyu tartışmak için de benzersiz bir ortam sunuyor. Çoğunluğun dikkatini çeken politika, ekonomi ve kriz olayları dışında şüphesiz en fazla konuşulan şey ise görsel ilizyonlar: Vaktinde haddinden fazla konuşulan ve herkesin farklı renkte gördüğü elbiseyi hatırlarsınız.

Bu kez söz konusu ise insanların yaban hayatı içerisinde karşılaşmasının kuvvetle muhtemel olduğu bir görüntü: Zehirli yılanlarla dolu bölgelerde siz siz olun özellikle yaz aylarında dikkati elden bırakmayın. Aşağıdaki fotoğrafta gizli bir yılan var ve doğası gereği zeminle öyle bir uyum sağlamış ki gerçek hayatta hareket halindeyken fark etmek çok güç:

Bir hayvan anatomisi uzmanından gelen bu fotoğrafın tartışılması ise diğer görsel ilizyonlardan daha doğru olmuş. Agkistrodon contortrix (halk arasında Bakı Kafalı olarak biliniyor) türündeki yılan ise uzun süren tartışmalar sonunda şu şekilde tespit edildi:

Yaban hayatında vakit geçirmek insana benzersiz deneyimler sunar. Elbette bu deneyimlerin içerisinde tıpkı örnekteki bir takım tehditler de bulunuyor. Kampa, yürüyüşe hatta pikniğe bile giderken yanınızda sağlık ekipmanı bulundurmayı ve güvenliğiniz için önlemler almayı sakın unutmayın.