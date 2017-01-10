Dikkat Çekici iOS 11 Konsept Videosu

iPhone 8'de buluncak iOS 11 işletim sisteminden konsept çalışmaları gelmeye başladı.

Apple, rakibi Samsung'un Note 7 olayının ardından iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile geçtiğimiz yıl sektöre öncülük etmeyi başarmıştı. Şimdi ise sıra, uzun süredir konuşulan ve ciddi değişikler ile gelmesini beklediğimiz iPhone 8'e gelmiş durumda.

Apple'ın 10. yılında üreteceği mobil cihaz olması, iPhone 8'e karşı olan beklentimizi de ciddi oranda arttırmakta. OLED ekran, birkaç metrelik mesafeden kablosuz şarj sunma özelliği ve daha bir çok yenilik ile anılan iPhone 8, ayrıca yeni iOS sistemi yani iOS 11'i de barındıracak.

Şimdi ise iOS 11'in nasıl olabileceğine dair bir konsept video yayınlanmış durumda.

Tabi iOS 11 bu şekilde olur mu bilemiyoruz ancak Apple'ın 10. yılı şerefine bu konuda da özel bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Bakalım hem iOS 11, hem de yeni iPhone nasıl olacak?