Dark Web'in zararlı kesimi, kimlik avcılığı yöntemi ile kullanıcıların bilgilerine ulaşıp bu bilgiler sayesinde kredi kartı vb. bilgilerle normal kullanıcıya zarar veriyor.

Her geçen sene daha fazla büyüyen internet ağının görünen yüzünde yaşıyoruz. Buz dağının görünmeyen yüzleri benzetmesini sık sık duymuşsunuzdur. Bu görünmeyen yüzlerde sizlere zarar verecek insanlar bulunuyor. Deep Web yine bir dereceye kadar tehlikeli olmakla birlikte asıl tehlikeli yer olan Dark Web’de suçluların kimlik avı aldatmacası yapma yollarını birbirlerine paylaştıkları anlaşıldı.

35 yaşında Micheal Richo isimli dolandırıcı, yakın geçmişte Bitcoin çalmak için kimlik avı tekniğini kullandığı için tutuklanmıştı.

Resmi mahkeme belgelerinde Richo’nun popüler bir kimlik avı sitesi işlettiği anlaşıldı. Pazar yerleri tam olarak açıklamasa da, AlphaBay ve Dream Market gibi büyük alışveriş sitelerinin tasarımını kopyalayarak AlphaBay’e girdiğini sanan kullanıcıları kendi sistemine sokan Richo, bu giriş bilgilerini kullanarak gerçek hesaplara erişebiliyordu.

Bu taktiği kullanarak yaklaşık 365 bin dolar para kazanan Richo, 2013’te yasadışı işiyle ilgili Dark Web forumlarında takılırken yaptığı itiraflardan dolayı yakalandı. Deep Web, Dark Web gibi yerler suçluların bol olduğu yer olsa da, bu yerlerde özel güvenlik uzmanları da yer alıyor.

Yetkililer, uzun süredir takip ettikleri Richo’nun tüm bilgisayar ve depolama alanlarına erişerek kendisinin 30 yıl hapis cezası almasını sağladılar.

Bu olayın benzerleri Dark Web’de dönmeye devam ediyor. Yetkililer normal web’de gezerken, hatta Facebook hesabımıza giriş yaparken bile dikkatli olmamızı istiyorlar. Biz de uyarımızı yapalım; giriş yapacağınız sayfaları bir kez daha kontrol edin. Orijinal sayfaya benzer sayfalarla kandırılabilir ve çok ciddi zararlara maruz kalabilirsiniz.