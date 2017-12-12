Çinli akıllı telefon üreticisi Leagoo'nun yeni modeli olan Leagoo S9'a ait bir sızıntı, Çinliler'in taklit tasarım konusunda sınırının olmadığını gösteriyor.

Akıllı telefon tasarımını teknik özelliklerin önünde tutanlar için Çin’li firmalar, oldukça fazla seçenek sunmaktadır. Neredeyse tüm amiral gemisi modellerini Çin’li bir taklidi ile daha düşük donanım özelliklerinde satın alabilirsiniz.

Burada kastettiğimiz husus kesinlikle çakma telefonlar değil. Yalnızca amiral gemilerin tasarımlarına benzeyen, ikonik özellikleri tasarımına ekleyen modelleri kastediyoruz. Örnek olarak bazı Xiaomi modellerinin iPhone modellerine fazlası ile benzemesi gösterilebilir.

Bir başka Çin’li firma olan Leagoo ise taklit işini iyice abartmış gözüküyor. Şirketin yeni akıllı telefonu olan Leagoo S9’a ait bir görsel, cihazın hem isim hem de tasarım olarak başarılı bir taklit olacağını gösteriyor.

İsminden de anlaşılacağı gibi Leagoo S9, adını Samsung’un önümüzdeki yılın başlarında tanıtacağı amiral gemisi Galaxy S9’dan alıyor. Teknoloji ile yakından uzaktan ilgisi olmayan biri için yanıltıcı bir isim olabilir.

Leagoo S9’un tasarımı ise adının aksine '‘ben iPhone X’um’' diye bağırıyor. Oval hatlar, cam arka yüzey, dik olarak yerleştirilmiş arka kamera ve… ve bir parmak izi okuyucu. Tasarımını iPhone X’dan alan firma bir Android cihaz ürettiğini unutmayarak Apple logosunun bulunduğu alana bir parmak izi okuyucu yerleştiriyor.

Leagoo S9’un ön yüzü ne yazık ki görünmüyor. Fakat o da Google Pixel 2’den alınmışsa çok şaşırtıcı olmaz. Yine de cihazın uygun fiyatlı olarak satışa çıkması halinde devasa Çin pazarında alıcı bulabileceğini söyleyebiliriz.