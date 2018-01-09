Microsoft’un AMD'lere Özel Güncellemesi PC'leri Çökertiyor!

2017’nin son günlerinde keşfedilen, Intel ve AMD dahil son 10 yılda üretilmiş bütün işlemcileri etkisi altına alan Meltdown ve Spectre isimli güvenlik açıklarıyla savaş devam ediyor. Microsoft, AMD işlemcili Windows bilgisayarlar için yayınladığı güvenlik yamasıyla bilgisayarların çökmesine neden oldu.

Dünyanın en büyük işlemci ve yazılım üreticileri bir araya geldi, adeta Justice Lieagu edasıyla yeni keşfedilen Meltdown ve Spectre adındaki iki güvenlik açığına savaş açıyor. 2017’nin sonlarına doğru fark edilen bu açıklar, işlemcilerin tasarımlarından kaynaklandığı için yazılımsal bir önlem almak sadece geçici çözümler sunuyor. Intel, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada 5 yıl için sorunun üstesinden geleceğini belirtirken, Microsoft ve Apple gibi şirketler işin önüne acilen yayınladıkları güncellemelerle geçmeye çalışıyorlar.

Spectre, Meltdown’a göre çok daha komplike olduğu için üstesinden gelmek tüm üreticiler açısından zor olacak. Milyonlarca cihazı toplatmak gene aynı firmalar için imkansız olduğundan, an itibariyle herkes yazılım güncellemelerine bel bağlamış durumda. Intel tarafından fark edilen bu açıklar, bilgisayar korsanlarının eline geçtiği taktirde milyonlarca insanın bilgisayarları ve akıllı telefonları ele geçirilebilir.

Microsoft, Intel işlemcilerdeki Meltdown açığına özel olarak yayınladığı güncellemeyi sorunsuz olarak sundu, ancak AMD işlemcilerinde daha yaygın olan Spectre için yayınlanan güncelleme bilgisayarların çökmesine neden olmaya başladı.

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, bilgisayarlarının Windows logosundan sonra tepkisiz kaldığını ve bir daha açılmadıklarını bildirmeye başladılar. Bilgisayarlar açılmadığı için güncellemenin geri yüklenmesi mümkün gözükmüyor. Bu nedenle geri yükleme seçenek olmaktan çıkıyor, bilgisayarları fabrika ayarlarına çekmek zorunda bırakıyor.

Microsoft sorunu fark etmiş olacak ki ilgili güncelleştirmeyi yüklemeyi durdurdu. AMD işlemcili kişisel bilgisayarımda KB4056892 isimli güncelleme, otomatik olarak yüklenmedi:

Yeni yılın ilk gününden bu yana küresel çapta dağıtılmaya başlanan KB4056892 isimli bu güncellemenin Spectre’ye karşı geçici bir çözüm sunması bekleniyordu. Şimdi içinde çalınma ihtimali olan kişisel bilgisayarlar, AMD işlemcileriyle birlikte sıfırlanmak zorunda kalıyorlar. Diğer tarafatan AMD işlemcilerinde Meltdown’a kaşı bür güvenlik açığı olmadığı bildiriliyor.

Eğer AMD işlemcisine sahipseniz, güncellemelerinizi yüklemeden önce mutlaka Windows Update üzerinden isimlerini kontrol edin. Eğer yukarıdaki gibi KB4056892 kod adlı güncelleme listede bulunuyorsa, bir sonraki güncelleme yayınlanana kadar lütfen yükleme yapmayın.

Her ihtimale karşı kişisel verilerinizin yedeğini oluşturmayı unutmayın ve ekstra bir sorun oluşması halinde üreticinizle temasa geçin.