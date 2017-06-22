Dikkat: Steam'de Ciddi Bir Hata Var, Sakata Gelmeyin!

Steam indirimleri başlar başlamaz, indirimlerin olmazsa olmazı sunucu problemleri de başladı. Bu sorunlardan daha ciddi olanı ise indirimlerin gidip gelmesi oldu.

Steam yaz indirimler az önce saatler 20.00’ı gösterdiğinde başladı. Her sene olduğu gibi binlerce oyunun indirime girdiği Steam’de son yılların en kötü başlangıcını gördük. Daha önceki indirimlerde de çok fazla insan oyun almaya çalıştığı için sunucular çöker ve kısa süre gelmezdi, ancak bu indirimlerde yaz indirimleri başladıktan hemen 5 dakika sonra sunucular çöktü ve bütün işlemleri durdurdu.

Sürekli gidip gelen Steam sunucuları, arada mağaza arayüzüne geliyor, buradan son derece yavaş bir şekilde oyun sayfasına gidip satın alma işlemine gitmeye çalıştığımızda yine duruyor. Steam sunucularının her sene çökmesine alışığız, ancak bunun dışında çok garip olaylar da yaşandı. Steam sunucuları çökmenin dışında bir kaç sefer indirimi kapatıp açtı. Yani bir kaç sefer olacak şekilde tüm oyunların indirimi kalktı ardından geri geldi. Oyun satın almak zaten çok zordu, ancak burada indirimli oyun alıyorum diye indirimsiz oyun alan bazı insanların olacağını varsayıyorum. Bu olay hala devam ediyor olabilir, o yüzden oyun alırken dikkatli olmanızı öneriyoruz.

Steam kasma problemlerinin gün içerisinde düzene oturacağı düşünülse de Steam tarafından yapılan en kötü açılışlardan birisi olduğunu söylemek gerekiyor. Umarım hızlı bir şekilde bağlantı sorunları çözülür ve kullanıcılar istedikleri oyunları satın alabilir.