Windows 10’a Ücretsiz Olarak Geçiş Yapmak İçin Son Günler!

Microsoft’un Temmuz 2015’ten bu yana sunduğu Windows 10, eski sürümler olan Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmaya devam ediyor. 31 Aralık 2017’den sonra bu seçenek ücretli olacak.

Microsoft’un yeni nesil işletim sistemi olan Windows 10, 2015 Temmuz’da piyasaya sunulduğunda, eski sürüm kullanıcılarının 2016 Temmuz’a kadar ücretsiz bir şekilde yükseltme yapmaları için açık bir kapıya sahipti.

Herken Temmuz 2016’de bu büyük jestin tamamlanacağını düşünürken Microsoft, bir sürpriz yaparak süreci 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzattı. Yani Temmuz 2015’ten bu yana, orijinal Windows 7 ya da 8.1 kullanıcılarına ücretsiz Windows 10 desteği sunuluyor.

Kullanıcılara yaptığı buı güzel jest ile yüzleri güldüren Microsoft, hala belli başlı Windows 10 sorunlarını çözmeye çalışıyor. Kullanıcılar işletim sisteminin hiç de stabil olmadığından şikayetçi olurlarken, karşılaşılan hata sayısı gün geçtikçe azalıyor. Ayrıca Microsoft, Windows 7 ve 8.1 gibi kısa ömürlü işletim sistemi üretmek istemediğini Windows 10’a çok güvendiğini sık sık açık ediyor.

Zaman doluyor, ücretsiz Windows 10 için son günler:

31 Aralık’ta ücretsiz erişime kapanacak Windows 10’a ulaşmak için şuradaki Microsoft sayfasına gidin ve “Hemen Yükseltin” seçeneğine tıklayarak “Windows10Upgrade24074” istemcisini bilgisayarınıza indirin.

Ardından bu uygulamayı açıp, gerekli basamakları tamamlayarak 31 Aralık 2017’den sonra ücretli olacak Windows 10’a ücretsiz kavuşun. İnternet bağlantınızın güçlü olduğu bir ağa bağlanmak, güncelleme sürenizi kısaltacaktır.