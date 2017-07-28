Dil Çevirisini Eş Zamanlı Olarak Yapabilen Süper Cihaz: WT2

TimeKettle'ın geliştirdiği gerçek zamanlı tercüme cihazı sayesinde farklı dilleri konuşan insanlar karşılıklı konuşabilecekler.

TechCrunch, geçtiğimiz ay Shenzhen'de düzenlediği etkinlikte TimeKettle girişimi ile geliştirilen oldukça faydalı ve iddialı bir cihaz tanıttı: WT2. Bir çift kablosuz kulaklık olan cihaz, karşılıklı iki farklı dili konuşan kişilerin sohbet ettikleri sırada konuşan kişilerin dilini dinleyenlere tercüme ediyor.

Bir şarj kutusunda saklanan cihazlar, ihtiyaç duyulması halinde biri karşınızdakine biri kendinize olacak şekilde takılır ve iOS uygulaması ile otomatik olarak eşleşip konuşmayı takip etmeye başlarlar.

Örneğin siz İngilizce konuştuğunuzda karşınızdaki küçük bir gecikmenin ardından bunu Çince olarak duyabiliyor. Çalışma mantığı çok basit olsa da tek sorun, şu an için kütüphanesinde yalnızca İngilizce ve Çince bulunması.

Bu gibi işlemleri yapan uygulamalar zaten var. Ancak kullanırken uygulama arayüzü, kulaklık tak çıkar problemi gibi uzun işlemler var. WT2 ise daha önce hiç görmemiş bir insanın bile kullanabileceği kadar basit bir kullanıma sahip: Kulağına tak ve konuş.

Çeviriden beklentinizi gerçekçi tuttuğunuz taktirde sonuçlar tatmin edici, ancak karmaşık cümleler ve deyimler, makine çevirilerinden elbette sağ çıkarmıyorlar. Şu an için temel sorun gecikme. Karşılıklı iki kişi konuşurken çevirilerin üç saniye kadar beklettiği olabiliyor. Elbette cihaz henüz bir prototip ve çok iyi optimize edilmedi.

TimeKettle'ın kurucusu Wells Tu, WT2'nin henüz pazar için hazır olmadığını ancak birinin bu çalışmaya artık başlaması gerektiğini söyledi.