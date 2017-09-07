Dil Öğrenmek İsteyenler İçin 8 Ücretsiz Android Uygulaması!

Eğer yeni bir dil öğrenmek için heveslendiyseniz, bu listeye bakmanızda fayda var. Yüksek ücretli kurslar yerine cebinizdeki telefonu kaliteli bir öğretmene çevirebilirsiniz.

İyi bir iş hayatı, kaliteli bir yaşam ve sağlıklı iletişim kurmanın temel kurallarından birisi dile hakim olmaktır. Kendi diline yeterli düzeyde hakim olan her birey, yabancı bir dili öğrenebilme potansiyeline sahiptir.

Dijital çağın nimetlerinden faydalanarak, yüksek ücretli kurs masraflarından kaçınıp yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Aşağıdaki listede göreceğiniz uygulamaların hepsi ücretsiz olup, açıklamalarında yazanlara göre kendinize en uygun olanını altındaki linklerden indirerek eğitime başlayabilirsiniz.

1. Duo Lingo

Özellikleri: 20’den fazla dil, periyodik tekrarla pekiştirme yapmanızı sağlayan bildirim sistemi, kolay seviye takibi.

Uygulama İçi Satın Alma: Var, ancak genel akışı bozmadan isteğinize bağlı olarak sertifika alabilirsiniz.

2. Memrise

Özellikleri: Dua Lingo’ya kıyasla daha az dil seçeneği bulunsa da botlarla sohbet ederek dilinizi pekiştirebilirsiniz. Ayrıca işin içine biraz da eğlence katmak isteyenler için birebir olmuş.

Uygulama İçi Satın Alma: Var, aylık abonelik paketini satın alarak günlük limitlerden kurtulabilirsiniz.

3. Lingvist

Özellikleri: Kelime dağarcığını gereksiz sözcüklerden sıyrılarak genişletiyor. İngilizce seviyesi yeterli düzeyde olanlar için daha uygun olan uygulama, Fransızca, İspanyolca, Almanca veya Rusça dillerini destekliyor.

Uygulama İçi Satın Alma: Yok, tamamen ücretsiz.

4. Tinycards

Özellikleri: Dil öğrenmek için akıllı kartlar kullanıyor ve Dua Lingo’nun bir uzantısı olarak görev yapıyor. Ana uygulamaya geçmeden önce kelime dağarcığınızı tavan yaptıracak ender uzantılardan.

Uygulama İçi Alışlar: Hayır, Dua Lingo’nun ücretsiz eklentisi.

5. HiNativei

Özellikleri: Öğrenmek istediğiniz dili o işin profesyonellerine soru sorarak pekiştirebilirsiniz. Gerçek kişilerle iletişim kurma imkanı sunduğu için oldukça etkili bir yöntemi var.

Uygulama İçi Satın Alma: Var, Premium modu sayesinde sorularınız öncelik kazanıyor ve yanıtları yer imlerinize ekleyip süreci hızlandırabiliyorsunuz.

6. Beelinguapp

Özellikleri: Okuyarak çok daha iyi öğrendiğinizi düşünüyorsanız tam size göre. Çeşitli hikayeleri, konuşma yeteneklerinizi geliştirerek ve anlamlarını görerek okuyorsunuz.

Uygulama İçi Satın Alma: Var, reklamları kaldırmanıza ve yeni hikayeler satın almanıza olanak tanıyor.

7. Knudge.me

Özellikler: İngilizce öğrenmeye yeni başlamadıysanız, hafızanızı tazeleyip üzerine bir şeyler katmak için kullanabilirsiniz. İngilizce konuşanların yaygın olarak kullandıkları kalıpları öğrenmek için belki de en doğru yer.

Uygulama İçi Satın Alma: Yok, tamamen ücretsiz.

8. Tandem

Özellikleri: 2 milyonu aşkın üye sayısı ile birbirlerinin dillerini öğrenmek isteyen insanların bulunduğu sosyal platform. Sesli ve görüntülü konuşma sayesinde dil partnerinizle işe yarayan pratikler yapabilirsiniz.

Uygulama İçi Satın Alma: Yok, reklam içeriyor.