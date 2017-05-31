Mayıs 2007’de dünyayı haritalama fikriyle başlayan Google Street Wiew, bu yıl tam 10. yaşına girdi. Huysuz bir çocuk gibi sürekli gelişen hizmetin sembol karakteri Pegman, 10. yıla özel bir şekilde güncellendi.

Yıllardır toplam 83 ülkenin neredeyse her bölgesini görüntüleyen proje, Google’ın özel ürettiği kamera donanımlarına sahip araçlarla 10 milyon kilometreden fazla yol kat etti. Tac Mahal’den ulusal parklara, dünya harikalarından ikonik şehirlere olan serüveniyle adamı adeta yola getiren hizmet, saatlerinizi sizden çalabiliyor.

Bazı dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmayan bir değişiklikle hizmet hayatında önemli bir kilometre taşını kutlayan Google, Haritalar uygulamasının biricik maskotu sevimli Pegman’ı sarıya boyayıp, eline renkli balonlar yerleştirdi.

Google yayımladığı bir blog yazısında “Son on yılda çok şey değişti; kullandığımız teknoloji, gezegenin görünümü hakkında bizlere bilgi verdi. Ancak Google Haritalar'ın amacı hala aynı: Gezinmenize ve dünyanın yeni köşelerini keşfetmenize yardımcı olmak." notunu düşüyor.



Gittiğiniz yerleri hatırlamanıza, görmediğiniz coğrafyaları sokak sokak dolaşmanıza imkan tanıyan hizmete gitmek için buraya tıklamanız yeterli. Bu arada sol alt köşedeki maskot Pegman’ı sürükleyip istediğiniz yere bırakmayı unutmayın.