Dilediğiniz Şeyleri Ücretsiz Yerine Getiren Oluşum: Halleder

Türk girişimciler tarafından açılan Halleder.com, dilediğiniz şeyleri gerçekleştirmek için uğraşıyor.

Kısa süre önce hala kıyıda köşede kalmış birkaç fikir olduğuna inanmamızı sağlayan yepyeni bir proje hayata geçti. Yurtdışında Getmagic gibi oluşumlarda gördüğümüz sistemi Türkiye’ye getiren Halleder.com, tüm dileklerinizi ücretsiz olarak yerine getirmeye çalışıyor. 27 Nisan’da Doruk Öztürk ve Demirhan Erim tarafından kurulan site, her türlü dileği kabul ediyor ve yerine getirmeye çalışıyor.

Birçok insanın ilk hayal ettiği şey olan “çok zengin olmak” dileğini karşıdaki kişiye piyango bileti yollayarak sağlayan Halleder, bunun dışında kız arkadaşına açılamayanlar, senelerden beri okulunu bitiremeyenler gibi dertli insanlara da yardımcı olmaya çalışıyor. Çok yakında mobil uygulaması ile birlikte piyasalara tam gaz girecek Halleder.com, şu anda web sitesi ve telefon üzerinden istekleri kabul ediyor. Aklına bir şey takılıp bir türlü çözümleyemeyen kullanıcılar için şu anda ücretsiz seçeceği ile hizmet veren Halleder, neredeyse herkese cevap vermeye çalışıyor.

Tahminlerimize göre bu girişim sürekli ücretsiz olmayacaktır. Telefon kredisi veya premium gibi özellikleri ile kullanıcılarından cüzi bir rakam talep edeceğini umduğumuz girişim, bu sıralar haftada 500’den fazla talep alıyor. Üstelik bu rakam her geçen gün artış gösteriyor.

Hazır ücretsizken hızlıca denemek için buraya tıklayabilir, Halleder’in sizin için bir şeyleri 'halletmesini' sağlayabilirsiniz.