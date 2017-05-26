Şarkılar Neden Zihnimizde Sürekli Tekrar Ederler?

Müzik dinlemeyi seven herkesin hemen her gün başına gelen bir olaydır, dinlenilen bir şarkının zihinde sürekli olarak tekrar etmesi. Peki bunun bilimsel bir açıklaması var mı?

İnsanlara has yeteneklerden olan dinlenen bir melodinin daha sonra zihnimizde tekrar canlanması, istemsiz olarak ortaya çıktığı için çoğu zaman rahatsız edici olabiliyor. Yapılan araştırmalar, insanların haftada en az bir kez bu duruma maruz kaldığını gösteriyor. Peki bilim buna ne diyor?

Bazı çalışmalar yapılmış olsa da bilim, ‘sebebi şudur’ dediği bir sonuca ulaşamadı. Fakat yapılan bazı deneyler ve sonuçları, bizlere bu durum hakkında bazı ipuçları veriyor.

Bir melodiyi duyduğumuz andan itibaren beynin işitmeden sorumlu olan bölgesi etkinleşmeye başlar. Melodiyi zihnimizde canlandırıp tekrar ettiğimizde ise işitsel bir dış uyarıcı olmamasına rağmen beynin aynı bölgesi etkinleşir. Ayrıca araştırmalar sonucunda içine sessiz bir bölümün yerleştirildiği şarkıyı dinleyen katılımcıların beyinlerinde, işitmeden sorumlu olan bölgenin şarkıya ara verildiğinde bile etkin olduğu gözlemlendi. Bu sebeple beyindeki işitsel verilerin değerlendirildiği bölgeyle kısa süreli bellek arasında bir bağlantının olduğu düşünülüyor. Kısa süreli bellek, duyu organlarından gelen bilgilerin kısa süreli olarak toplandığı alandır. Bir süre sonra buraya depolanan bilgiler unutulabilir ya da uzun süreli bir bellek oluşturabilir.

Sonuç olarak aklımıza takılan şarkıların kısa süreli bellekte toplanan diğer bilgilere nazaran daha fazla kaldığı düşünülüyor, ki yakın zamanda dinlediğimiz şarkıların kısa bir bölümünün de olsa aklımıza takılıyor olması, bu görüşü tamamen destekliyor.