Tahmin edersiniz ki diller büyük değişimler ve evrimler geçirmesi sonucu günümüzde kullandığımız halini almıştır. Bu noktada dilin geçirdiği evrimleri araştırmak amacıyla bir uygulama başlatıldı.

Konuştuğumuz dil her ne olursa olsun, geçmişten bu yana değişti ve şimdilerde kullandığımız halini aldı. Ancak bu değişim, birçok insan için oldukça araştırmaya açık ve merak uyandırıcı bir durumdur. Almaya’da konuyu ele alan Max Planck Enstitüsü araştırmacıları, dil gelişimini incelemek ve daha detaylı bilgi sahibi olmak amacıyla “Color Game” adlı uygulamayı başlattılar.

Benzerine daha önce çok rastlanılmamış olan bu uygulama, oyunculardan sesler yerine görüntüler yardımıyla iletişim kurabilmelerini bekliyor. Color Game’i oluşturan bilim insanları, bu sayede yeni bir dil türünün evrimini belgelemeyi hedefliyorlar. Kişiler oyunu oynadıkça, yeni sözcüklerin ortaya çıkış şekli, sembollerin kazandıkları anlamlar veya unutulan kelimeler de ortaya çıkacak. Tüm bunların yanı sıra bilim insanları, oyunun yeni lehçeleri doğurup doğuramayacağını da merakla bekliyor.

Öte yandan birçok kişinin serbestçe etkileşim kurmasına izin veren uygulama ile birlikte bilim insanları, bireylerin iletişim sistemlerinin nasıl geliştiğine de tanıklık edecek. Konu hakkında konuşan proje lideri Oliver Morin, oyunun bilimsel bir araştırma için tasarlandığını ve araştırmacıların çıkan sonuçları laboratuvar ortamında test edeceklerini ifade etti.

Oyun şu an için sadece belirli dilleri destekliyor ve aralarında ne yazık ki Türkçe bulunmuyor. İlk bakışta sizlere bir miktar karmaşık görünebilecek olan uygulamada, siyah beyaz renklerden oluşan bazı semboller ve yukarısında dört renk seçeneği veriliyor. Ardından belirtilen rengi iletmek için bir sembol seçiyorsunuz ve gönder butonuna basıyorsunuz.Bu şekilde ilerleyen oyun sonrası yüzdelik olarak seçimlerinizin doğruluğunu görüyorsunuz. Puzzle olarak adlandırılan seçimleri tamamladıktan sonra seçimlerinizi başka oyuncularla da paylaşabilirsiniz.

Dediğim gibi seçimlerinizin sonucunda yüzdelik olarak doğruluk payınızı görebilirsiniz. Morin, oyunun bir bulmaca veya aşılması gereken bir hedef içermediğini, amacın sadece oyuncuların icat edeceği dilin incelenmesi olduğunu da belirtti. Bu noktada eğer siz de oyunu merak ettiyseniz, bağlantıya tıklayarak web sitesine ulaşabilir veya aşağıdaki butonlara tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz.