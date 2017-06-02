Almanya'da bir kilise, yaptığı hamle ile ilginç bir konuyu da aklımıza getirdi; dinin geleceğinde robotlardan bahsedebilir miyiz?

500 yıl önce yayımladığı bildirge ile Avrupa kilisesine karşı Protestan reformunu başlatan Martin Luther, Avrupa'da dini ve siyasi tarihin en önemli isimlerinde biri konumunda. İşte böylesi önemli birini onurlandırmak isteyen, Almanya'nın Wittenberg şehrindeki bir Protestan kilisesi, 'BlessU-2' adlı robot rahibi kilise de kullanıma sundu.

5 farklı dil seçeneğinde çalışan ve bu dil seçeneklerinde dua edebilen robot, kiliseye gelenlerden de oldukça ilgi görmekte.

Tabi robota ilgi gösterenler ve bir robot insanlara dualar etmesini olumlu karşılayanlar olduğu kadar robotun gerçek bir rahip ile değiştirilmesi gerektiğini düşünenler de mevcut.

BlessU-2 yapısı ve görevi itibariyle oldukça basit bir robot (hatta buna sadece makine de denilebilir). Fakat gelecekte neredeyse tüm işlerimizi alacakları düşünülen robotların din konusuna da dahil olup olmayacağı ya da insanların bu tarz şeylerde ne gibi tepkiler verebileceği, bu sayede küçük şeyler ile de bir nevi tespit edilebiliyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte önemli bir yere sahip olacak robotlara dinin geleceğinde de yer var mı?